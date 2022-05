Akasa dévoile les ventilateurs compound de la série Vegas A.



Akasa, l'un des principaux fournisseurs de solutions de refroidissement actif et d'éclairage, a annoncé une nouvelle série de ventilateurs de la populaire ligne de produits VEGAS. Ces nouveaux ventilateurs blancs sont dotés de la fonctionnalité aRGB, qui met encore plus en valeur les cadres blancs brillants. Disponibles en configurations à un, deux ou trois ventilateurs, les possibilités sont infinies avec cette série de ventilateurs de boîtier Vegas A-Series !







Cette série est dotée d'un design intégré pratique qui réduit le nombre de câbles, ce qui facilite la gestion des câbles et permet un meilleur flux d'air dans le boîtier. La série A est facile à installer avec seulement deux câbles nécessaires pour une fonctionnalité complète : un pour le contrôle absolu de la vitesse du ventilateur (PWM à 4 broches), et un pour plus de 16 millions de combinaisons d'éclairage RVB (RVB adressable à 3 broches). Ces ventilateurs sont également compatibles avec tous les principaux logiciels de contrôle RVB, tels que Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS AURA, ASRock Polychrome et Razer Chroma RGB.



Le design des pales en forme de faucille a été minutieusement testé par Akasa, produisant un flux d'air optimisé à travers le ventilateur qui aide à refroidir votre système. Un fonctionnement silencieux est rendu possible grâce aux supports en caoutchouc anti-vibration et au châssis robuste du ventilateur ; couplé au contrôle PWM, le bruit du ventilateur peut être maintenu au minimum jusqu'à ce que des températures de PC plus élevées soient atteintes.



Avec un seul ventilateur d'extraction sous ou à l'arrière du PC, les ventilateurs doubles ou triples peuvent être positionnés à l'avant ou au-dessus pour créer une pression d'air positive à l'intérieur du PC, réduisant ainsi la quantité de poussière déposée sur vos précieux composants. Ces ventilateurs sont idéaux pour les radiateurs de refroidissement, ils sont conçus pour s'adapter sans problème d'alignement, ce qui améliore l'esthétique de la construction. Le cadre complet permet de générer un flux d'air plus important en réduisant les fuites d'air par les petits espaces. La série Vegas A d'Akasa ira loin ; réduisez le câblage, rationalisez votre construction et améliorez les performances thermiques de votre PC.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



- Le Vegas A12 (AK-FN111) est proposé à partir de 19.50 euros, le Vegas A24 (AK-FN112) à partir de 29.50 euros et le Vegas A36 (AK-FN113) à partir de 45.50 euros (les prix peuvent varier selon les revendeurs).

- Les ventilateurs de la série Vegas A sont disponibles à la commande au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.



TECHPOWERUP