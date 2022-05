ROCCAT nous propose un nouveau clavier pour les Gamers : Le ROCCAT Vulcan Pro (Tactile).



Foncez vers la victoire avec le clavier ROCCAT Vulcan Pro. Ce clavier gaming est équipé de switch Titan Optical qui offrent un tout autre niveau de vitesse et réactivité. De plus, le design fin du clavier vous permet de poser à plat vos mains afin de réduire votre fatigue.















FEEL THE LIGHT



ROCCAT est la première société du secteur à concevoir un interrupteur optique avec une sensation mécanique. Le Titan Switch Optical offre un actionnement à la vitesse de la lumière et une précision incroyable. Il vient s'ajouter à un ensemble de fonctionnalités qui comprend des commandes audio de type « mixer », un repose-paumes amovible, une illumination AIMO et une plaque en aluminium solide.



DESIGN PRIMÉ



À sa sortie, le Vulcan a créé un véritable électrochoc dans le monde du jeu vidéo. Il a été salué par la critique pour son esthétique fonctionnelle et sa qualité de construction impressionnante qui le font sortir du lot. Ce clavier primé passe désormais au niveau supérieur avec l'introduction du nouveau Titan Switch Optical.



VITESSE OPTIQUE, SENSATION MÉCANIQUE



Le nouveau Titan Switch Optical de ROCCAT vous offre la sensation mécanique que vous connaissez et adorez tout en assurant un niveau de performance que vous n'avez encore jamais vu. Il exploite la vitesse de la lumière avec un micrologiciel qui reconnaît clairement et instantanément chaque pression de touche. Infiniment plus rapide mais aussi doublement plus résistant, il ne présente littéralement aucun inconvénient. Le futur est là, et il est optique.



DURABILITÉ LONGUE DURÉE



Le clavier est renforcé par une couche d'aluminium utilisé dans l'aéronautique pour une résistance exceptionnelle. Il offre également une durabilité d'interrupteur de 100 millions de pressions par touche, soit le double de la norme du secteur, grâce au Titan Switch Optical sans contact. Ensemble, ils font du Vulcan Pro un clavier quasiment indestructible.



FONCTIONNALITÉ NOUVELLE GÉNÉRATION



Le design fin vous permet de laisser vos mains à plat pour réduire la fatigue, même après de longues sessions de jeu. Combiné au repose-paumes amovible magnétique, il garantit un confort haut de gamme. Pour une fonctionnalité encore meilleure, les commandes audio de type « mixer » placent les essentiels à portée de doigt.



MOTEUR D'ÉCLAIRAGE INTELLIGENT AIMO



Le moteur d'éclairage AIMO de ROCCAT se synchronise aux autres périphériques compatibles pour créer un environnement lumineux vivant sans montage. Son effet est amplifié par le boîtier transparent des interrupteurs pour mettre en valeur l'AIMO comme jamais auparavant. Combiné à d'autres périphériques AIMO, il offre un spectacle incroyable.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 04 mai 2022. Le prix sera de : 199.94 euros.



ROCCAT