Google prévient des milliards de personnes que Chrome a été piraté, corrigez cette version dès que possible.



Un autre jour, une autre vulnérabilité. Celle-ci est un doozy, cependant. Le canal stable de l'édition de bureau de Chrome a été mis à jour le 26 avril 2022. Cette mise à jour comprend 30 correctifs de sécurité, dont certains sont si graves que Google demande instamment à tous les utilisateurs de les mettre à jour immédiatement.







Les notes de version de Google Chrome v101.0.4951.41 pour Windows, Mac et Linux contiennent une longue liste de corrections de bogues ; vous pouvez la consulter ici. Cependant, il y a aussi une déclaration clé dans cette page.







"Note : L'accès aux détails et aux liens des bogues peut être maintenu restreint jusqu'à ce qu'une majorité d'utilisateurs soit mise à jour avec un correctif. Nous conserverons également des restrictions si le bogue existe dans une bibliothèque tierce dont d'autres projets dépendent de manière similaire, mais qui n'a pas encore été corrigée."



Cette citation spécifique révèle qu'il y avait quelque chose de très mauvais dans la version précédente de Chrome, et peut-être certaines extensions ou utilitaires Chrome, qui était particulièrement méchant. En fait, la traduction de la citation ci-dessus par les non-développeurs est que quelque chose d'aussi important a été découvert, mais que les détails sont gardés secrets. Et il y a probablement déjà des exploits dans la nature. Nous pouvons vous dire qu'une bonne partie des bogues qui ont été publiés récemment ont trait à la manipulation de la mémoire et aux erreurs de dépassement de mémoire, un moyen assez populaire pour les développeurs de logiciels malveillants d'injecter du code dans la mémoire et de permettre une exécution arbitraire, ce qui est mauvais. Cela signifie essentiellement que quelqu'un pourrait injecter du code viral dans la mémoire lors de l'exploitation de ces bogues.



Il n'y a pas de détails sur le nombre de personnes touchées par cette vulnérabilité particulière, mais c'est un problème suffisamment important pour que Google dise à ses utilisateurs de s'assurer qu'ils sont à jour immédiatement. Si, vous ne savez pas comment mettre à jour Chrome manuellement, suivez le guide ici...







Une fois Chrome ouvert, cliquez sur le menu à 3 points en haut à droite du navigateur, généralement à côté de votre photo de profil ou de votre initiale si vous êtes connecté au navigateur. Cliquez ensuite sur Paramètres, puis dans le panneau de gauche, cliquez sur À propos de Chrome. Cette opération déclenchera automatiquement la fonction de vérification des mises à jour du navigateur Chrome et le téléchargement automatique de la mise à jour. Une fois la mise à jour téléchargée, vous verrez apparaître un bouton Redémarrer Chrome, cliquez dessus et le tour est joué. C'est assez simple. Vous pouvez également retélécharger le programme d'installation de Chrome et effectuer une nouvelle installation, car il télécharge toujours la dernière version stable du logiciel.



HOTHARDWARE