Le nouveau ventilateur MagFlow 120mm de Seasonic gagne le prix IF Design Award 2022.



Seasonic, fabricant de blocs d'alimentation de renommée mondiale, a présenté à la fin du mois dernier le ventilateur de refroidissement magnétique MagFlow 120mm PWM. Aujourd'hui, Seasonic a le plaisir d'annoncer que ledit ventilateur est lauréat du récent IF Design Award 2022.







Extrait de l'IF Design Award



Le ventilateur MagFlow est le fruit des efforts incessants de Sea Sonic pour créer des produits de haute qualité qui améliorent les performances et l'expérience de l'utilisateur sur un marché où une capacité de refroidissement accrue est nécessaire. En utilisant des aimants pour relier les ventilateurs en guirlande, les clients utilisent moins de matériaux, de temps et d'efforts lors de l'installation. Le design esthétique du ventilateur va de pair avec la disparition de l'encombrement des câbles à l'intérieur du boîtier et les tampons amortisseurs intégrés protègent des vibrations et du bruit entre le ventilateur et le châssis. Une installation intuitive, une qualité supérieure, des matériaux recyclables et un look épuré font de ce produit le lauréat de l'iF Award.



Une petite présentation en vidéo : Cliquez ICI.



Ventilateur MagFlow de Seasonic







Le ventilateur MagFlow de Seasonic est un produit de refroidissement novateur en termes de style et de modularité fonctionnelle. Parfaitement positionnés, les points de fixation magnétiques intégrés relient les côtés en un clin d'œil, broche à broche. L'installation sans problème permet de gagner du temps et d'améliorer l'aspect du PC en éliminant la nécessité de faire passer des câbles entre les ventilateurs.







L'avantage de chaîner plusieurs ventilateurs en marguerite est qu'ils tiennent solidement ensemble et nécessitent moins de vis pour les monter solidement sur le boîtier. Ce même mécanisme d'interverrouillage solide relie les deux seuls câbles tressés nécessaires à la transmission de l'alimentation et du signal.



La sensation de haute qualité du ventilateur MagFlow est obtenue en utilisant des matériaux durables et des détails esthétiques fins. Les câbles à l'arrière sont cachés dans un support en forme de X, tandis que le logo Seasonic à l'avant s'harmonise avec la bande de couleur bleue sur la face intérieure du cadre. La pale du ventilateur présente un élégant médaillon central métallique brossé avec le logo de la marque.



L'efficacité et le bruit sont bien équilibrés par un ventilateur spécial à 9 pales enfoui dans le roulement FDB pour augmenter la stabilité des pales, réduire le bruit et maximiser le flux d'air. Des coussinets en caoutchouc absorbant les chocs sur tous les coins éliminent les vibrations entre le boîtier et les ventilateurs.



Au moment où nous écrivons ces lignes, le ventilateur MagFlow 120 n'est pas encore répertorié sur le site Web de Seasonic.



