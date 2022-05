TECHPOWERUP nous propose le test de la : NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition.







Avec la NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition, l'équipe verte signe une autre architecture graphique à succès, la série RTX 30 "Ampere". Ce n'est pas notre premier test de la RTX 3090 Ti. Nous avons testé des cartes personnalisées d'ASUS, MSI, EVGA et ZOTAC le jour de leur lancement, et chacune d'entre elles a été overclockée en usine, menant la série pour leurs marques respectives à l'époque. A l'époque, NVIDIA n'a pas du tout échantillonné la Founders Edition, donc tout le monde s'interrogeait sur ses performances, sa thermique et son acoustique. C'est pourquoi nous avons fait un effort supplémentaire et acheté une de ces cartes à 2000 $ pour répondre à ces questions.



Tout d'abord, un rapide tour d'horizon de la RTX 3090 Ti. Cette unité de stockage maximise le silicium "GA102", le plus grand basé sur l'architecture "Ampère". Le GA102 était déjà presque épuisé par la RTX 3090, qui est restée l'Ampère la plus rapide que vous pouviez acheter pendant plus de 18 mois, depuis le lancement de la série en septembre 2020. La RTX 3090 utilisait 82 des 84 multiprocesseurs (SM) de streaming physiquement présents sur le silicium, et deux SM supplémentaires n'auraient probablement pas fait une grande différence pour la nouvelle RTX 3090 Ti. NVIDIA a donc donné à ce SKU deux améliorations en plus de maximiser le silicium. Tout d'abord, la société a augmenté la vitesse de la mémoire de 19,5 Gbps (GDDR6X-effectif) sur la RTX 3090 à 21 Gbps. Cela se traduit par une bande passante mémoire de plus de 1 To/s par rapport aux 940 Go/s de la RTX 3090. Deuxièmement, la société a considérablement augmenté les limites de puissance, la puissance typique de la carte étant désormais de 450 W, contre 350 W pour la RTX 3090 (aux spécifications de référence). Cette augmentation des limites de puissance permet à la RTX 3090 Ti de supporter une vitesse d'horloge du GPU plus élevée.







Une puissance graphique typique de 450 W signifie également qu'il n'est plus possible de construire une carte graphique RTX 3090 Ti avec seulement deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches. NVIDIA a fait face à ce problème même avec la RTX 3090 Founders Edition, et a choisi le connecteur exotique Molex microFIT à 12 broches. Au cours des deux dernières années, Intel a finalisé la spécification du système ATX 3.0 et a introduit le nouveau standard de connecteur d'alimentation AIC à 16 broches capable de fournir jusqu'à 600 W de puissance avec un seul connecteur. NVIDIA est le premier à commercialiser ce connecteur, tous ses partenaires l'ayant intégré dans leurs cartes RTX 3090 Ti personnalisées. La carte Founders Edition en est également équipée. Contrairement au connecteur à 12 broches qui est placé perpendiculairement au PCB de la RTX 3090, le connecteur à 16 broches est placé le long de son plan. Un adaptateur qui convertit trois connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches en un connecteur à 16 broches est inclus.



Voici la fiche technique :







La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition semble presque identique à la RTX 3090 Founders Edition, à l'exception du connecteur d'alimentation à 16 broches qui remplace le connecteur à 12 broches. Nous avons vérifié, et même le design du refroidisseur semble identique. NVIDIA a indiqué que quelques modifications ont été apportées à la chambre à vapeur. 24 GB reste la quantité de mémoire standard pour ce SKU, comme pour la RTX 3090. La différence sur la Ti est que chaque puce de mémoire a deux fois la capacité, donc il n'y a que la moitié nécessaire, ce qui signifie qu'il n'y a pas plus de puces de mémoire sur la face arrière de la carte et aide avec les températures de la mémoire. Le GPU est cadencé à 1860 MHz en boost, contre 1700 MHz pour la RTX 3090. La mémoire est cadencée à 21 Gbps. NVIDIA a fixé le prix de la RTX 3090 Ti Founders Edition à 1 999 Dollars, soit une prime de 500 $ par rapport au PDSF de la RTX 3090.



