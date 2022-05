Microsoft Edge reçoit une énorme mise à niveau de sécurité avec un VPN géré par Cloudflare.



Le 15 juin 2022, Microsoft mettra définitivement fin à Internet Explorer. Cependant, Microsoft ne se retire pas du jeu des navigateurs web avec cette retraite. La société se concentre désormais sur la maintenance et le développement du navigateur Edge, basé sur Chromium. Microsoft propose assez souvent de nouvelles fonctionnalités pour Edge, bien que certaines d'entre elles puissent être d'une valeur discutable.







La dernière fonctionnalité en date du navigateur par défaut de Windows est ce qui semble être un réseau privé virtuel (VPN) contenu dans le navigateur. La documentation officielle n'utilise jamais le terme VPN et fait plutôt référence à la fonctionnalité en tant que Microsoft Edge Secure Network. Malgré cela, les descriptions de la fonctionnalité correspondent à celles d'un VPN. La documentation indique même que les utilisateurs pourront naviguer sur le Web avec une "adresse IP virtuelle".



Microsoft vante trois avantages principaux de son Edge Secure Network : le cryptage, la prévention du suivi en ligne et la confidentialité de la localisation. Selon la documentation, Edge Secure Network établit un tunnel crypté pour créer une connexion plus sécurisée qui aidera à se protéger contre les pirates qui espionnent les données de navigation des utilisateurs lorsqu'ils sont connectés à un réseau partagé. Le cryptage du trafic Web empêchera également les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) de collecter les données de navigation. Enfin, Edge Secure Network masquera les adresses IP des utilisateurs en les remplaçant par des adresses régionales similaires.



Un inconvénient possible du Microsoft Edge Secure Network par rapport à un VPN traditionnel est qu'il est limité à l'activité dans Microsoft Edge. Aucun des avantages énumérés ci-dessus ne s'étendra aux connexions effectuées en dehors de Microsoft Edge, alors qu'un VPN traditionnel offre ces mêmes avantages au niveau du système ou même du réseau. La plupart des VPN permettent également aux utilisateurs de sélectionner leur pays, région ou serveur spécifique préféré, mais il semble que les utilisateurs du Edge Secure Network n'auront pas ce même choix.







Le réseau sécurisé Microsoft Edge sera disponible pour l'instant en tant que fonction de prévisualisation avec une bande passante limitée. Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs devront se connecter à leur compte Microsoft. Une fois activée, les utilisateurs seront limités à seulement 1 Go de données par mois, ce qui est assez contraignant. Les utilisateurs qui diffusent ou téléchargent des vidéos dans Edge pourraient atteindre ce plafond en moins d'un jour. Heureusement, il semble que cette limitation ne soit que temporaire, Microsoft testant la fonctionnalité. Nous devrons voir si Microsoft ouvre finalement la fonction à une utilisation gratuite et illimitée ou si elle introduit un plan de paiement pour que les utilisateurs puissent aller au-delà de 1 Go par mois.



Microsoft propose cette nouvelle fonctionnalité en collaboration avec Cloudflare, qui fournit le proxy distant sécurisé. La documentation propose l'avis de confidentialité suivant pour Cloudflare : "Lorsque les demandes sont envoyées au proxy Cloudflare, Cloudflare observera votre IP source, l'adresse IP de destination (site Web) à laquelle vous accédez, le port source, le port de destination, l'horodatage et le jeton d'accès fourni par Edge. Ces données seront stockées brièvement dans les journaux temporaires de Cloudflare, puis supprimées définitivement dans les 25 heures suivant la réception de ces informations par Cloudflare. Cloudflare n'enregistrera pas les données de votre demande et ne les utilisera pas à d'autres fins que la fourniture du service Proxy. "



HOTHARDWARE