KLIPSCH nous propose des nouvelles enceintes : Les ProMedia Heritage 2.1 Noir.



Avec 220 Watts de puissance maximale, le système multimédia Klipsch ProMedia Heritage 2.1 se place idéalement aux côtés de votre ordinateur ou de votre téléviseur. Retrouvez une conception interne optimisée et une connexion Bluetooth idéale pour le streaming audio depuis un appareil compatible.







Technologie exclusive de pavillon Tractrix de Klipsch



Le système d'enceintes multimédia 2.1 ProMedia Heritage est équipé de tweeters à dôme souple de 1" sur des pavillons Tractrix®, une technologie exclusive qui est à l'origine de l'acoustique étonnamment précise de Klipsch. Chaque enceinte est également équipée d'un woofer 3" à longue course pour des médiums dynamiques et puissants.



Les meilleures basses de la catégorie



Le meilleur caisson de basse 8" de sa catégorie, avec un amplificateur de 100 watts, offre les basses les plus profondes et les plus musicales. Le subwoofer comprend un port tubulaire arrière pour une expérience sonore immersive que vous pouvez réellement ressentir.



Joue bien avec les autres



Le système de haut-parleurs multimédia 2.1 Heritage de ProMedia est doté d'une connexion Bluetooth® robuste qui vous permet de vous connecter instantanément à votre ordinateur portable, tablette, appareil mobile, téléviseur ou console de jeu. Préparez-vous à augmenter votre productivité ou à vous détendre après une longue journée.



Magnifique style du milieu du siècle



Intégrant des matériaux haut de gamme tels que la finition vinyle grain de bois, la série de systèmes audio amplifiés Klipsch Heritage Wireless associe les performances acoustiques et le design classique hérités de Paul W. Klipsch aux dernières technologies.



Changé votre jeu



Enflammez votre esprit de compétition avec la légendaire enceinte d'ordinateur ProMedia 2.1 certifiée THX de Klipsch.



La grande entreprise américaine de haut-parleurs



En 1946, Paul W. Klipsch (PWK) a conçu et fabriqué à la main le légendaire haut-parleur Klipschorn® dans le but d'amener la musique en direct dans son salon. PWK a donné naissance à la recherche et à l'innovation en matière d'enceintes, qui continuent aujourd'hui d'influencer des générations de mélomanes. Le système d'enceintes multimédia 2.1 ProMedia Heritage est le prolongement de l'héritage de PWK en matière de performances acoustiques exceptionnelles.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elles sont déjà disponibles dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 348.95 euros.



KLIPSCH