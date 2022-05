Thermaltake annonce la disponibilité mondiale du Divider 550 TG Ultra Chassis.



Thermaltake, la marque de premier plan en matière de boîtiers, de systèmes de refroidissement, de périphériques de jeu et de solutions de mémoire pour les passionnés de PC, est heureux d'annoncer la disponibilité mondiale du châssis Divider 550 TG Ultra ATX Mid-Tower, le premier châssis Thermaltake doté d'un écran LCD, permettant aux utilisateurs d'afficher leur style unique tout en surveillant les informations en temps réel de leur PC.







En tant que nouvelle variante de la série Divider, la caractéristique remarquable du châssis Divider 550 TG Ultra ATX Mid Tower est l'écran LCD sur le haut du panneau avant, qui fournit une fenêtre pour afficher des images et des GIFs sympathiques, et surveiller les informations du PC telles que la température réelle du CPU ou la fréquence actuelle de la RAM. Grâce au logiciel TT RGB PLUS 2.0, le châssis dispose désormais de plus d'options personnalisables pour afficher sa personnalité.







Le châssis Mid Tower Divider 550 TG Ultra ATX est livré avec trois ventilateurs frontaux ARGB 5 V de 120 mm préinstallés, qui peuvent être synchronisés avec les logiciels de cartes mères RVB d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock. Les utilisateurs peuvent profiter d'un éclairage RVB de 16,8 millions de couleurs dans 27 modes d'éclairage et peuvent facilement basculer entre le contrôle par bouton physique et le logiciel de la carte mère en appuyant longuement sur le bouton RVB. De plus, l'éclairage RVB et tous les autres composants sont clairement visibles grâce aux panneaux en verre trempé de 3 mm situés en haut, à l'avant et sur le côté gauche.







En plus des trois ventilateurs frontaux ARGB 5 V de 120 mm préinstallés, la conception du châssis lui-même garantit une circulation d'air fluide et rend les performances de refroidissement du châssis plus admirables. Par exemple, les espaces de ventilation sur deux côtés du verre trempé avant créent une solution d'admission d'air optimale. Les sorties de refroidissement sont situées sur le côté droit du panneau en acier et à l'arrière du boîtier. Notamment, le panneau droit présente un design spécial de panneau latéral triangulaire symétrique qui conserve les caractéristiques uniques de la série Divider et permet une meilleure extraction thermique grâce aux petits trous du panneau latéral.







Le Divider 550 TG Ultra prend en charge les derniers composants PC et le matériel le plus performant et offre une plus grande flexibilité dans la disposition des composants. Un couvercle de bloc d'alimentation intégré est conçu pour cacher les câbles disgracieux tout en assurant une bonne ventilation générale. Les slots d'extension PCI-E brevetés permettent aux utilisateurs de choisir de placer leur GPU verticalement ou horizontalement sans avoir besoin de pièces supplémentaires, et un support de GPU riser offre également un support supplémentaire pour renforcer le GPU. De plus, les utilisateurs peuvent choisir de monter des radiateurs à différents endroits, et un radiateur AIO de 360 mm peut être installé.







En se concentrant à la fois sur la fonction et l'apparence, le Divider 550 TG Ultra ATX Mid Tower Chassis est le boîtier PC de jeu de nouvelle génération pour les enthousiastes et les joueurs, leur donnant une satisfaction sans précédent.



Caractéristiques du châssis mi-tour Thermaltake Divider 550 TG Ultra :



Entièrement personnalisable avec TT RGB Plus 2.0



Surveillez la fréquence et la température en temps réel directement sur l'écran LCD de 3,9". et téléchargez des images ou des GIF pour ajouter une touche supplémentaire avec le logiciel TT RGB Plus 2.0.



Trois ventilateurs ARGB 5 V de 120 mm préinstallés



Le Divider 550 TG Ultra est livré avec trois ventilateurs ARGB 5 V de 120 mm à l'avant, qui peuvent être contrôlés par le bouton RVB physique sur le panneau E/S ou par le logiciel de la carte mère d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock. Il existe 27 modes d'éclairage RVB pour jouer avec le bouton RVB physique, et il est facile de passer du contrôle par le bouton physique au contrôle par le logiciel de la carte mère en appuyant longuement sur le bouton RVB pendant trois secondes.



Couvercle de bloc d'alimentation et support de GPU Riser



Le couvercle intégré du bloc d'alimentation est conçu pour cacher les câbles disgracieux tout en assurant une bonne ventilation. Le support de câble Riser permet l'installation verticale du GPU et aide à réduire le poids sur les slots PCI-E.



Affichez-la comme vous le souhaitez



Les emplacements PCI-E rotatifs brevetés vous donnent la possibilité d'afficher votre carte graphique soit horizontalement, soit verticalement, créant ainsi un espace flexible pour votre système.



Panneaux en verre trempé



Le Divider 550 TG Ultra est équipé de trois panneaux en verre trempé de 3 mm à l'avant, en haut et sur le côté gauche, plus épais et plus résistant aux rayures que l'acrylique standard. En outre, la fenêtre élargie sur la gauche est un panneau en verre trempé complet qui vous permet d'afficher et d'admirer tous vos composants dans toute leur gloire RGB.



Excellente filtration de la poussière



Le Divider 550 TG Ultra est doté d'un système de filtration de la poussière bien conçu. Les deux filtres amovibles sont situés sur le côté intérieur du panneau droit et de la base pour garantir un environnement sans poussière, offrant une excellente protection contre la poussière et une réduction de la saleté. De plus, les espaces de ventilation situés sur les côtés des panneaux supérieurs et avant offrent non seulement un échange d'air supplémentaire pour une ventilation encore meilleure, mais le filtre scellé peut également empêcher la poussière de s'infiltrer dans le châssis.



Pour plus de détails sur le Thermaltake Divider 550 TG Ultra Mid-Tower Chassis, veuillez visiter la page produit : Cliquez ICI.



TEHCPOWERUP