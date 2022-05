TEAMGROUP lance le refroidisseur de CPU T-FORCE SIREN GD360E All-in-One ARGB.



TEAMGROUP continue non seulement à proposer des produits classiques, mais aussi des designs totalement nouveaux. Après le lancement, l'année dernière, du classique refroidisseur de liquide pour CPU SIREN GD240/GD240E All-in-One ARGB, qui a fait le buzz dans le monde entier, TEAMGROUP lance aujourd'hui le refroidisseur de liquide pour CPU T-FORCE SIREN GD360E All-in-One ARGB, dont le bloc à eau et le radiateur ARGB présentent tous deux une élégante finition miroir à double tonalité. Le refroidisseur est livré avec trois ventilateurs ARGB à grande vitesse et prend en charge divers logiciels de contrôle de l'éclairage, ce qui permet aux consommateurs de créer des systèmes ARGB uniques et éblouissants comme ils le souhaitent. En outre, les performances thermiques ont été considérablement améliorées pour fournir le meilleur refroidissement possible.











Le T-FORCE SIREN GD360E ARGB est un refroidisseur de liquide tout-en-un de 360 mm qui excelle à la fois dans son apparence et sa fonction. Son bloc d'eau noir et blanc miroir, très élégant et très classe, est couplé à trois puissants ventilateurs à haut régime. Le refroidisseur est également compatible avec des logiciels d'éclairage tels que ASUS Aura Sync, ASROCK-Polychrome Sync, BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, et bien d'autres, donnant ainsi aux joueurs la liberté de créer leur propre système ARGB multicolore. Il est également doté d'un bloc d'eau en aluminium avec une base en cuivre, d'un dissipateur thermique à ailettes à jet haute densité et de pompes fonctionnant à une vitesse élevée de 4000 tours/minute. Les ventilateurs prennent également en charge la PWM (Pulse Width Modulation), une méthode intelligente de contrôle des ventilateurs qui permet d'ajuster la vitesse de rotation en fonction de la température pour obtenir les meilleurs résultats de refroidissement. La pompe à eau est placée à l'intérieur du radiateur, ce qui réduit l'usure et le bruit du processeur.











Le refroidisseur ARGB T-FORCE SIREN GD360E est équipé de pompes ultra puissantes qui tournent à une vitesse rapide de 4000 tours/minute, ce qui permet d'obtenir une efficacité de refroidissement exceptionnelle ainsi que de faibles niveaux sonores. La pompe est combinée avec des ventilateurs à paliers dynamiques fluides, permettant au refroidisseur d'être capable de maintenir un faible niveau de bruit même à des vitesses élevées, pour que les joueurs puissent profiter du magnifique éclairage ARGB ainsi que des grandes performances sans distractions. En plus d'être parfaitement compatible avec les nombreux sockets Intel et AMD existants, le nouveau refroidisseur de liquide prend également en charge les derniers sockets Intel LGA 1700 et AMD AM5. Le T-FORCE SIREN GD360E All-in-One ARGB CPU Liquid Cooler, intelligemment conçu et méticuleusement réalisé, offre aux consommateurs une flexibilité absolue pour créer leurs propres configurations personnalisées.







Disponibilité et prix



Le T-FORCE SIREN GD360E All-in-One ARGB CPU Liquid Cooler devrait sortir fin mai 2022 pour un prix de détail recommandé de 129.99/139.99 Dollars en noir et blanc.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP