La mise à jour de Windows 11 corrige un problème qui faisait que le PC mettait jusqu'à 40 minutes à démarrer.



Cette semaine, la mise à jour KB5012643 a été mise à disposition par Microsoft en tant que mise à jour optionnelle pour le système d'exploitation Windows 11. Elle corrige un certain nombre de bogues, dont un qui faisait que le système d'exploitation prenait jusqu'à 40 minutes pour démarrer, ce qui est maintenant corrigé.



Selon le site d'assistance de Microsoft, Windows 11 version 22000.652 est la nouvelle version de Windows 11. En plus de corriger les bugs, le démarrage lent étant le plus courant, la mise à jour facilite également la mise à jour de certaines parties de la fonction Secure Boot, ce qui facilite la tâche de l'entreprise. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir la mise à jour de Windows 11 peuvent maintenant le faire via Windows Update maintenant. Vous pouvez télécharger la mise à jour manuellement si vous souhaitez l'installer sur un grand nombre d'ordinateurs en même temps. Pour ce faire, rendez-vous sur ce lien.



Gardez à l'esprit que la mise à jour est facultative. Si votre ordinateur n'est pas affecté par certains des bogues corrigés par la mise à jour KB5012643, il est préférable d'attendre que Microsoft publie ses mises à jour mensuelles le 10 mai, afin de ne pas avoir à faire face à une quelconque surprise.



- Correction d'un bug à cause duquel le système d'exploitation pouvait prendre jusqu'à 40 minutes pour démarrer ;

- Correction d'un problème entraînant l'arrêt du fonctionnement du service de déploiement AppX (AppXSvc) après l'installation de certaines applications MSIX ;

- Correction d'un problème de fuite de mémoire sur les PC qui restent allumés 24 heures sur 24 ;

- Correction d'un bogue entraînant l'arrêt du démarrage de l'ordinateur ;

- Correction de deux bugs d'affichage des sous-titres : le premier coupant partiellement les sous-titres pendant la lecture et le second modifiant l'alignement correct des sous-titres en cours de lecture.



