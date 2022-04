Le GPU Navi 31 d'AMD offrirait des performances deux fois supérieures à celles du Radeon RX 6900 XT.



Comme nous l'avons indiqué dans notre test de la Radeon RX 6900 XT, il s'agit d'une carte graphique rapide qui égale essentiellement la GeForce RTX 3090 dans les jeux tramés (cela dépend du titre, évidemment). C'est une bête, c'est sûr. Cependant, elle pourrait être tout à fait lente en comparaison si la dernière rumeur Navi 31 se révèle vraie. Si tel est le cas, la prochaine génération de processeurs phares d'AMD pourrait être plus de deux fois plus rapide que son offre actuelle pour les joueurs.







Il se passe beaucoup de choses chez AMD en ce moment. L'entreprise s'apprête à rafraîchir ses trois cartes de la série Radeon RX 6000 avec les Radeon RX 6950 XT, 6850 XT et 6750 XT. Les cartes à venir sont toujours basées sur l'architecture RDNA 2, mais elles seraient dotées d'une mémoire GDDR6 plus rapide (18Gbps contre 16Gbps). Il est possible que les horloges soient également plus élevées, mais nous devrons attendre et voir.



Il y a donc quelques améliorations de performances à l'horizon, mais elles sont probablement mineures. L'arrivée de l'architecture RDNA 3 de nouvelle génération d'AMD et d'une nouvelle pile de GPU Navi pourrait changer la donne.



La partie supérieure de la pile nouvelle génération sera Navi 31. Dans une nouvelle vidéo postée sur YouTube, Moore's Law Is Dead affirme avoir confirmé que Navi 31 exploitera plusieurs matrices, ce qui lui donnera un "avantage majeur sur [Ada] Lovelace", qui est le nom de code de l'architecture GPU de nouvelle génération de NVIDIA pour la série présumée GeForce RTX 40.







l est également dit que ces processeurs seront très probablement constitués de puces de calcul empilées en 3D de 5 nanomètres sur des puces d'E/S et d'Infinity Cache de 6 nanomètres. Il pense que le Navi 31 arrivera probablement avec 512 Mo d'Infinity Cache et "certainement un contrôleur mémoire 256 bits via au moins un MCD". Mais la vraie nouveauté est la suivante : les performances sont annoncées comme étant de 90 à 130 % supérieures à celles de la Radeon RX 6900 XT.



Il mentionne qu'AMD a segmenté Navi 31 en trois UGS, et que s'il existe un produit qui double essentiellement les performances par rapport au produit phare actuel, ce serait sans aucun doute la Radeon RX 7900 XT (ou quel que soit le nom de cette carte). Cette carte est destinée à la rastérisation, et non au ray tracing en temps réel, soit dit en passant.



Elle est censée être plus efficace que ce que NVIDIA est censée faire avec Ada Lovelace, également. Comme dans, 375W à 450W de consommation d'énergie pour le SKU grand public. On parle d'une carte 600W ou 800W pour le prochain produit phare de NVIDIA, et même d'une carte 900W.



Est-ce que cela se passera vraiment ainsi ? Nous verrons. En ce qui concerne la Navi 31, la date est toujours prévue pour le quatrième trimestre de cette année, ce qui signifie que sa sortie pourrait avoir lieu entre octobre et décembre. Puis, au cours du premier semestre de l'année prochaine, Navi 32 arrivera. Et si l'on regarde encore plus loin, il est dit que le RDNA 4 mettra en œuvre la mémoire GDDR7, bien que les choses pourraient changer en raison des problèmes supposés avec le 3nm.



Comme toujours, nous devons prendre les rumeurs et les fuites avec un bloc de sel. Cela dit, si vous avez une demi-heure à perdre, vous pouvez visionner la vidéo complète pour obtenir votre dose de rumeurs sur les GPU pour la semaine.



HOTHARDWARE