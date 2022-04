COLORFUL lance la mémoire CVN Guardian DDR5.



COLORFUL lance la mémoire CVN Guardian DDR5 pour les derniers processeurs Intel Core de 12ème génération et la prochaine plateforme AMD Ryzen 7000 Series. La CVN Guardian DDR5 sera proposée dans une fréquence de base de 4800MHz ainsi que dans des kits 5600MHz et 6000MHz pour les passionnés et les utilisateurs intensifs. La CVN Guardian DDR5 utilise des modules de mémoire de 16 Go, vendus en packs mono-module.







La mémoire DDR5 CVN Guardian est conçue pour compléter les cartes mères de la série CVN COLORFUL, notamment les cartes mères CVN B660M GAMING FROZEN et CVN Z690 GAMING FROZEN dont les couleurs argentées sont assorties.



Conçu pour les joueurs



La mémoire DDR5 COLORFUL CVN Guardian est conçue pour les joueurs et les passionnés avec son dissipateur thermique en alliage d'aluminium haute performance de couleur argentée avec une barre d'éclairage RVB qui s'adaptera à toute configuration de PC de jeu. L'éclairage RVB peut être personnalisé et synchronisé à l'aide de l'application iGame Center. La mémoire DDR5 CVN Guardian est disponible dans des spécifications hautes performances allant jusqu'à 6000MHz. Elle prend également en charge Intel XMP 3.0 pour un overclocking rapide et facile de la mémoire.



Testé rigoureusement



La mémoire CVN Guardian DDR5 est rigoureusement testée pour garantir sa stabilité et sa durabilité. Chaque module de mémoire a été testé pour résister aux vibrations, aux chocs, aux températures extrêmes et aux chutes accidentelles. Il a également passé un test de stabilité de 48 heures. COLORFUL a également travaillé en étroite collaboration avec d'autres grands fabricants de cartes mères pour assurer la compatibilité.



Un circuit intégré de gestion de l'énergie (PMIC) efficace



Par rapport aux modules de mémoire DDR4, les modules de mémoire DDR5 disposent de leur propre circuit intégré de gestion de l'énergie (PMIC), ce qui permet aux modules de mémoire DDR5 de fonctionner à des tensions inférieures. Le CVN Guardian DDR5 ne fait pas exception à la règle, avec de faibles tensions de fonctionnement, même pour des spécifications à haute fréquence. La spécification DDR5 4800MHz fonctionne à 1.1v, la spécification 5600MHz à 1.25v, et la spécification 6000MHz haute performance à 1.35v.



Spécifications de la mémoire CVN Guardian DDR5



- Puce mémoire : SK Hynix DDR5 DRAM,

- Frequency: 4800MHz/5600MHz/6000MHz,

- Timings de la mémoire : CL36/CL40,

- Emballage : Simple,

- Capacité : 16G,

- Tension de fonctionnement : 1.1V/1.25V/1.35V,

- Garantie : Trois ans.



Disponibilité et Prix



La mémoire COLORFUL CVN Guardian DDR5 est disponible en 16GB DDR5-4800MHz, 16GB DDR5-5600MHz, et 16GB DDR5-6000MHz en mono-module. Maintenant disponible dans certaines régions et chez des revendeurs partenaires.



- CVN Guardian DDR5-4800 16 Go (169 Dollars) : Cliquez ICI,

- CVN Guardian DDR5-5600 16 Go (239 Dollars) : Cliquez ICI,

- CVN Guardian DDR5-6000 16 Go (279 Dollars) : Cliquez ICI.



VORTEZ