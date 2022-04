MSI nous propose un nouvel écran PC : L'Optix MPG321UR-QD.



Le moniteur MSI Optix MPG321UR-QD possède une dalle IPS 32 pouces 4K UHD qui offre une grande richesse visuelle (Quantum Dots, HDR600) tout en proposant des performances gaming élevées (1 ms, 144 Hz, NVIDIA G-SYNC Compatible).















VOYEZ LE MONDE TEL QU'IL EST



Pour une expérience réaliste et immersive, la technologie Quantum Dot délivre des images aux couleurs intenses grâce à l'affichage de plus d'un milliard de teintes.



GAMING INTELLIGENT



Pour améliorer l'utilisateur expérience, MSI a créé une série de logiciels intelligents qui facilitent votre jeu. Ces logiciels se basent sur des années d'expérience en termes de recherche et de développement dans le monde de l'eSport, ainsi que sur une excellente compréhension des besoins des gamers. Grâce à ces logiciels et à de nombreuses technologies gaming intelligentes fournies par MSI, incluant SoundTune et Optix Score, les joueurs peuvent profiter d'une expérience gaming optimale.



Sound tune



Pour vous éviter tout problème de communication pendant votre jeu, cet écran MSI dispose d'un microphone à réduction de bruit intégré qui élimine les bruits environnants grâce à une technologie d'intelligence artificielle. Vous bénéficiez alors d'une qualité audio parfaite pour bien vous faire comprendre de vos coéquipiers et pour mener votre équipe à la victoire.



DES IMAGES FLUIDES À TOUT MOMENT



Cet écran gaming MSI vous assure un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour éliminer tout problème de latence et ainsi offrir les images les plus fluides possibles. Il offre également un temps de réponse de seulement 1 ms idéal pour les amateurs de jeux de FPS et de courses.



GAMING OSD APP 2.0



Avec l'application Gaming OSD (menu à l'écran), il devient très facile de paramétrer l'affichage de l'écran. Vous n'aurez plus à utiliser les boutons de l'écran et à faire défiler tous les menus avant de trouver ce que vous cherchez, vous pourrez tout simplement utiliser votre clavier et votre souris pour facilement configurer les réglages. L'application vous donne même la possibilité de créer des raccourcis clavier pour alterner rapidement entre les différents réglages.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 07 mai 2022. Le prix est de : 1 199.95 euros.



MSI