CASEKING nous propose une nouvelle chaise Gamers : La noblechairs EPIC Nuka-Cola Gaming Stuhl - Fallout Edition.























Une giclée de couleur pour les terres désolées



Retrouve les joies de la boisson pétillante et découvre pourquoi elle a conquis l'Amérique avant la Grande Guerre. Le noblechairs EPIC Nuka-Cola Edition transpose le design emblématique et le matériel marketing de la série Fallout dans ta configuration.



Les panneaux publicitaires et les affiches rouges et blancs qui attirent le regard reçoivent un coup de jeune avec notre chaise noblechairs EPIC et sont enfin libérés de la poussière et de la saleté du Wasteland. Le look général est complété par l'inscription Nuka-Cola unique et le slogan doré à l'arrière - prêt à améliorer tes aventures dans les Vaults.



- Broderie blanche de la bouteille de Nuka-Cola et de la capsule sur le devant.

- Accents discrets comme les étoiles dorées évoquant l'aspect authentique des panneaux publicitaires.

- Inscription Nuka-Cola et slogan doré à l'arrière.



Similicuir PU rouge reconnaissable entre mille



Parce qu'elle utilise notre similicuir PU de 1,5 mm d'épaisseur et 100 % végétalien comme support, Nuka-Cola n'a jamais été aussi belle. L'impression de la bouteille et de la capsule avec les bandes blanches mises en évidence sur les côtés ; qui pourrait refuser une boisson aussi merveilleuse ?



- Robuste, facile à nettoyer, hydrofuge et respirant.

- Cuir synthétique PU de 1,5 mm d'épaisseur, 100 % végétalien.

- Magnifique reproduction du matériel de marketing de Nuka Cola tout droit sorti des terres désolées.



Design ergonomique



La série EPIC de noblechairs est le résultat du travail de notre équipe de designers allemands aux côtés de professionnels de l'eSport qui ont besoin d'un haut niveau de confort et de soutien pendant plusieurs heures d'affilée. Ensemble, nous avons créé une expérience d'assise primée, incontestée, ergonomique et riche en fonctionnalités.



Le design spécial du dossier est adapté à la forme naturelle du dos et assure à la fois le soulagement et le confort.



- Appuie-tête haut pour un confort supplémentaire.

- Le design général de la chaise est adapté à la forme naturelle du dos.

- Mécanisme de bascule adaptable individuellement.



Prix du matériel européen 2020



Pour la deuxième année consécutive, l'European Hardware Association a décerné à la série EPIC de noblechairs le très convoité European Hardware Award dans la catégorie "Best Gaming Chair", conférant ainsi à nouveau à cette excellente série une couronne bien méritée.



Prix du matériel européen 2021



L'European Hardware Association a décerné aux chaises de jeu de noblechairs le très convoité European Hardware Award dans la catégorie "Best Gaming Chairs", conférant ainsi une nouvelle fois à ses excellents produits une couronne bien méritée.



Caseking félicite chaleureusement noblechairs pour sa victoire !



Fabrication de précision



Introduit lors de la création de la marque, noblechairs poursuit sa fière tradition avec la série EPIC et mise sur un procédé de fabrication avancé, exclusivement mécanique. Comme dans l'industrie automobile, des bras robotisés spécialisés fabriquent le cadre parfait en acier robuste pour une durabilité maximale. En combinaison avec le tissu respirant qui est coupé et cousu par des machines industrielles, tu profites avec la série EPIC de noblechairs de la plus haute qualité, à l'intérieur comme à l'extérieur, lorsque tu te détends.



- Cadre en acier robuste.

- Rembourrage étendu en mousse froide pour un soutien parfait du corps.

- Certifié comme siège de bureau selon la norme DIN EN 1335.



Détente pure et position assise optimale



Le mécanisme de bascule intégré avec fonction de blocage te permet de te détendre à l'angle parfait à l'aide d'un levier placé sur le côté. Ce levier permet d'ajuster et de bloquer l'angle entre le dossier et l'assise, de sorte que la chaise de jeu EPIC de noblechairs offre la position assise parfaite pour un maximum de détente et de confort.



La contre-pression du mécanisme de basculement peut être réglée de manière dynamique à l'aide d'un bouton rotatif situé sur la partie inférieure de l'assise, ce qui, combiné au réglage en continu de la chaise de gaming EPIC de noblechairs, offre une polyvalence incomparable avec une ergonomie maximale.



- Réglage rapide et confortable du dossier.

- Hauteur d'assise réglable.

- Dossier ajustable de 90° à 135.



Grands accoudoirs 4D adaptables



Les accoudoirs 4D particulièrement grands de la série EPIC de noblechairs ont de multiples possibilités de réglage individuel pour chaque utilisateur.



Nos accoudoirs réglables dans quatre directions en polyuréthane offrent une surface subtilement structurée qui aide à trouver un équilibre entre un toucher agréable et une prise en main adéquate pour les sessions de jeu les plus intenses.



- Réglage de la hauteur, de la profondeur, de la distance par rapport à l'assise et de l'angle.

- Grande surface pour un confort optimal.

- Matériau texturé pour une prise en main particulière.



Convient pour les sols durs et souples



La base de la série EPIC de noblechais est constituée d'un piétement en aluminium massif revêtu par poudre avec cinq bras et des roulettes pivotantes spéciales. Ces roulettes de 60 mm sont composées d'un noyau en nylon recouvert de polyuréthane, sont très souples et silencieuses et conviennent donc aussi bien aux sols durs qu'aux sols souples. Le vérin à gaz de niveau de sécurité 4, associé au piétement optimisé, est en outre autorisé à supporter une charge maximale de 120 kg.



- Supporte un poids allant jusqu'à 120 kg.

- Ressort à gaz puissant de classe de sécurité 4.

- Fabriqué en aluminium massif mais léger.

- Roulettes en nylon de 60 mm avec revêtement en polyuréthane (PU).



Complète ton look avec le set de coussins Nuka-Cola de noblechairs







Le confort est peut-être un luxe dans le Wasteland, mais avec ce set de coussins en mousse à mémoire de forme Fallout Nuka-Cola Edition, il est facilement à ta portée. Produit pour les gammes noblechairs EPIC, ICON et HERO, le set de coussins offre un meilleur soutien de la nuque et des vertèbres, tandis que la broderie Nuka-Cola met encore plus en valeur chacun de tes noblechairs.



Roulettes optimisées pour sols durs avec fonction de blocage automatique



Les chaises de première classe de noblechairs sont au-dessus de tout soupçon et offrent une expérience d'assise fantastique, qui ne peut être encore améliorée que par des accessoires de haute qualité de noblechairs.



Afin d'adapter parfaitement la chaise de jeu aux besoins de l'utilisateur, noblechairs propose des roulettes pratiques de 60 mm avec blocage automatique, ce qui met fin aux glissements gênants sur le sol. De plus, des vérins à gaz plus courts permettent de réduire la hauteur totale de l'assise, ce qui fait de la chaise un trône parfait même pour les utilisateurs de petite taille.



Maximise ton confort et favorise une posture saine !



Pour augmenter le confort déjà exceptionnel d'un noblechair, investir dans des accessoires ergonomiques n'est pas seulement judicieux, c'est aussi une contribution active à la prévention des dommages à long terme liés à la posture. Avec le repose-pieds noblechairs, l'équipe noblechairs a développé un tel accessoire.



Le repose-pieds de noblechairs ne maximise pas seulement le confort, il est également bon pour le dos et favorise la circulation sanguine. Il permet de soulager les pieds et le dos, contribuant ainsi à une posture naturelle et saine. Les matériaux de première qualité au design élégant complètent cet accessoire noble.



Voici la fiche technique :









