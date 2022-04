CORSAIR réintègre les anciens périphériques dans l'iCUE 4.







Bonne nouvelle pour les clients CORSAIR. La marque a en effet décidé de se retrousser les manches pour ajouter le support d'anciens produits dans son dernier logiciel iCUE 4 alors qu'ils devaient se contenter jusqu'à présent de l'iCUE 3.







L'iCUE 4.22.203 ajoutait en effet au mois de mars la prise en charge des premières souris SABRE à savoir le modèle RGB basique ainsi que des modèles Laser et Optical. Même chose pour les casques audio VOID Surround, VOID RGB USB et VOID Wireless qui fonctionnent maintenant avec l'iCUE 4.



Mais CORSAIR ne s'arrête pas là puisque la toute dernière mise à jour 4.23.137 de l'iCUE 4 qui vient de sortir ajoute en plus le support des souris historiques KATAR et SCIMITAR RGB.



Voilà donc d'excellentes nouvelles pour les utilisateurs concernés même si on aimerait qu'il en soit aussi bientôt de même pour le clavier K66 ou pour les kits de refroidissement liquide Hydro Series H110i et H110i GT.



Liste des anciens produits CORSAIR désormais supportés par l'iCUE 4



- KATAR Optical Gaming Mouse (CH-9000095),

- SCIMITAR RGB Optical MOBA/MMO Gaming Mouse (CH-9000091),

- SCIMITAR RGB Optical MOBA/MMO Gaming Mouse - Black (CH-9000231),

- SABRE Laser RGB Gaming Mouse (CH-9000090),

- SABRE Laser RGB Gaming Mouse (CH-9000112),

- SABRE Laser RGB Gaming Mouse - Dignitas eSports Edition (CH-9000225),

- SABRE Optical RGB Gaming Mouse (CH-9000056),

- SABRE Optical RGB Gaming Mouse (CH-9000111),

- SABRE RGB Gaming Mouse (CH-9303011),

- VOID Surround Hybrid Stereo Gaming Headset with Dolby 7.1 USB Adapter (CA-9011144),

- VOID Surround Hybrid Stereo Gaming Headset with Dolby 7.1 USB Adapter - Carbon (CA-9011146),

- VOID RGB USB Dolby 7.1 Gaming Headset - Carbon (CA-9011130),

- VOID RGB USB Dolby 7.1 Gaming Headset - White (CA-9011139),

- VOID Wireless Dolby 7.1 RGB Gaming Headset - Carbon (CA-9011132),

- VOID Wireless Dolby 7.1 RGB Gaming Headset - Special Edition Yellowjacket (CA-9011135),

- VOID Wireless Dolby 7.1 RGB Gaming Headset - White (CA-9011145).



Pour rappel, la liste complète des périphériques supportés par les drivers et l'application iCUE 4 est consultable sur la page de téléchargement ci-dessous.



Téléchargement



- Drivers CORSAIR iCUE 4.23.137 WHQL pour Windows 7/8/8.1/10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



