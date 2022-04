GIGABYTE nous propose carte Wifi : La GC-WBAX1200.



La carte réseau sans fil Gigabyte GC-WBAX1200 au format PCIe 1x vous permet de bénéficier du Bluetooth 5.2 et de la norme Wi-Fi 6E à 1200 Mbit/s. Cette carte d'extension interne pour PC propose du Wi-Fi Tri Band et une largeur de bande de 160 MHz afin d'assurer des débits soutenus.















Franchissez la barrière du GbE !



La carte 2x2 802.11ax Tri-Band WIFI + BLUETOOTH 5.2 GC-WBAX1200 est une carte d'extension PCIe exclusive qui prend en charge la toute dernière connectivité 2x2 802.11ax 80MHz Tri-Band WIFI et BLUETOOTH 5.2.



Les avantages de WIFI 6E



L'encombrement du spectre est un énorme problème dans l'environnement WIFI actuel, car trop d'appareils utilisent tous le spectre existant de 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui entraîne une connexion peu fiable et une vitesse plus lente. La norme WIFI 6E est une norme étendue à la norme WIFI 6, et elle utilise une bande 6 GHz dédiée qui fournit non seulement une toute nouvelle fréquence pour le transfert de données, mais aussi un spectre spacieux pour les futurs appareils. Avec le WIFI 6E, les utilisateurs peuvent profiter d'une connexion plus rapide et d'un signal plus fort qu'auparavant.



Fonction BLUETOOTH



Standard : BLUETOOTH 5.2.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 04 mai 2022. Le prix sera de : 55.94 euros.



GIGABYTE