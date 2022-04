ASUS présente la nouvelle gamme d'écrans ProArt Creator au NAB 2022.



ASUS est heureux d'annoncer la dernière gamme d'écrans et de solutions créatives ProArt au NAB 2022 à Las Vegas. La gamme ProArt présente un éventail de solutions innovantes pour les professionnels de la création, les employés travaillant à domicile et les étudiants à distance. La gamme d'écrans ProArt d'ASUS comprend le PA32DC, le premier écran OLED au monde avec calibrage automatique, le PA147CDV avec la technologie EMR de Wacom et l'écran ProArt PA348CGV, un écran plat 21:9 UWQHD (3440 x 1440) de 34 pouces avec une fréquence d'images variable de 120 Hz.



Le moniteur ASUS ProArt Display OLED PA32DC est un écran OLED à bandes RVB pures de 31,5 pouces (3840x2160) conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la création. Il offre de vraies couleurs 10 bits, une précision exceptionnelle des couleurs Delta E < 1, couvre 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et dispose d'un rapport de contraste de 1 000 000:1 pour offrir les teintes noires les plus profondes et des reflets précis.



L'OLED PA32DC vise la spécification DisplayHDR 400 True Black et est le premier écran OLED au monde à inclure un calibrage automatique. Le colorimètre à bascule motorisé intégré permet un étalonnage sans effort pour garantir la précision des couleurs à long terme. L'écran est doté d'un capot détachable conçu pour réduire les reflets et comprend deux modèles de support différents pour s'adapter à divers scénarios.



Écran ASUS ProArt PA147CDV







L'ASUS ProArt Display PA147CDV est une interface de contrôle pour moniteur portable à écran tactile IPS Full HD de 14 pouces (1920 x 550) qui offre un large éventail d'outils aux créateurs. Sa conception innovante comprend une béquille mécanique brevetée pour une utilisation polyvalente à l'horizontale et à la verticale, ainsi que l'ASUS Dial - un outil personnalisable qui permet d'accéder facilement à de nombreuses fonctions dans les applications créatives comme Adobe Photoshop ou Lightroom Classic ou toute autre application prise en charge par Microsoft Surface Dial.



Le PA147CDV est vérifié par Calman et pré-calibré en usine pour une différence de couleur Delta E < 2. L'écran est doté de couleurs 10 bits, d'une gamme de couleurs 100% sRGB et 100% Rec.709 pour offrir aux utilisateurs une grande précision des couleurs et des expériences de dessin et d'édition de haute qualité.



Le PA147CDV prend en charge le protocole Microsoft Pen 2.0, ce qui permet aux utilisateurs de dessiner avec l'écran posé à plat ou de réaliser des montages vidéo en orientation verticale. Le moniteur comprend également un port HDMI standard et deux ports USB Type-C pour une variété d'options de connectivité.



ASUS ProArt Display PA348CGV







L'écran ASUS ProArt PA348CGV est un écran UWQHD (3440 x 1440) 21:9 de 34 pouces, pré-calibré pour une précision des couleurs Delta E < 2. Il est vérifié par Calman et présente une fréquence d'images variable de 120 Hz avec FreeSync Premium Pro pour offrir un rendu rapide et fluide et des expériences visuelles confortables.



Le design ergonomique de l'écran permet aux utilisateurs d'ajuster facilement le moniteur pour un meilleur angle de vue. Le PA348CGV comprend un support de moniteur traditionnel ainsi qu'un support de bureau à pince en C pour les utilisateurs qui cherchent à optimiser l'espace sur leur bureau.



Le PA348CGV est doté d'un port DisplayPort, de deux ports HDMI, d'un USB-C complet qui offre un signal, un transfert de données et une alimentation de 90 watts. L'écran lui-même peut également faire office de hub USB pour une connectivité étendue.



Projecteur ProArt A1







Le ProArt Projector A1 est le premier projecteur professionnel Calman-Verified au monde, offrant aux utilisateurs des visuels FHD éclatants. Pré-calibré en usine à Delta E < 2 pour une précision exceptionnelle des couleurs, le A1 couvre 98 % des espaces couleur sRGB et Rec. 709.



Le A1 est équipé d'une source lumineuse LED de 3000 lumens qui permet d'obtenir des images FHD (1920 x 1080) claires et nettes. La source lumineuse LED RVB sans mercure garantit des projecteurs magnifiques et sans décoloration pendant 30 000 heures, soit 20 ans d'utilisation réelle à raison de 4 heures par jour en moyenne.



Grâce à la clé USB WiFi fournie et à la fonction de mise en miroir sans fil, le ProArt Projector A1 permet de diffuser sans effort du contenu à partir d'appareils iOS, Android ou Windows 10.



Disponibilité au NAB 2022



La gamme ProArt sera présentée au salon NAB 2022 à Las Vegas du 23 au 27 avril 2022 sur le stand ASUS (#N618).



Disponibilité et prix



- Le ProArt Projector A1 est disponible au prix de 1 499 Dollars américains en Amérique du Nord.

- Le ProArt Display PA147CDV est disponible pour une revue de presse et sortira au deuxième trimestre 2022 en Amérique du Nord.

- Le ProArt Display OLED PA32DC sera disponible au troisième trimestre 2022 en Amérique du Nord.

- Le ProArt Display PA348CGV sera disponible au troisième trimestre 2022 en Amérique du Nord.



