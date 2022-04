Anonymous pirate des entreprises russes du secteur de l'énergie

Notre confrère msn.com relaye une information sur la guerre numérique, et en l'occurrence sur le piratage des entreprises russes du secteur de l'énergie :

Dès le mois de février, Anonymous avait annoncé la couleur : le groupe de hackers déclarait être officiellement "en cyberguerre contre la Russie", après l'invasion de l'Ukraine par le gouvernement de Vladimir Poutine. Sur Twitter, Anonymous avait affiché un soutien clair et avait réussi à pirater la chaîne pro-russe RT. Mais selon Fortune, le groupe vient d'aller encore plus loin ces dernières heures. Le 25 avril, le groupe hacktiviste a posté un nouveau message sur Twitter en se vantant d'avoir hacké plus d'un million d'e-mails de la société ALET, un courtier en douane russe pour des compagnies de carburants et d'énergie.

