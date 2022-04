Windows 11 dispose d'un mode Dieu caché avec des paramètres avancés, voici comment l'activer.



Dans le cadre de ses efforts visant à rendre Windows plus convivial et à unifier l'apparence des différents menus et panneaux de commande, Microsoft a simplifié, voire supprimé, une pléthore d'options dans ses différentes versions de Windows. Cependant, les passionnés et les utilisateurs chevronnés connaissent depuis longtemps l'existence d'un mode Dieu caché, qui peut être activé à l'aide d'une simple astuce. Et oui, le mode Dieu fonctionne dans Windows 11.







Le Mode Dieu est essentiellement un menu à guichet unique qui est encore plus complet que le classique "Panneau de configuration", auquel vous pouvez d'ailleurs toujours accéder en appuyant sur la touche Windows (WIN) + R et en tapant "control" dans le champ d'exécution. Nous sommes ici pour vous montrer comment obtenir le Mode Dieu dans Windows 11, ce qui est assez simple...



Étape 1 : Créer un dossier



- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide de votre bureau (ou dans un dossier si vous le souhaitez),

- Créez un nouveau dossier.







Étape 2 : Renommer le dossier



- Faites un clic droit sur le nouveau dossier, choisissez Plus d'options, puis cliquez sur Renommer dans le menu.

- Définissez le nom du dossier comme suit pour God Mode.



GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}



Étape 3 : Utilisation du mode Dieu



- Double-cliquez sur le dossier (qui deviendra une autre icône) et lancez-vous.

- Vous serez présenté avec un long panneau qui ressemble à ceci...







C'est vraiment tout ce que vous avez à faire pour accéder au mode Dieu. Mais il existe une multitude d'autres astuces similaires possibles en utilisant des méthodes similaires. Cette chaîne de lettres et de chiffres à l'intérieur des parenthèses après "GodMode." est connue sous le nom de CLSID. Les CLSID sont des références à des paramètres spécifiques dont beaucoup sont disponibles, notamment :



Bluetooth



{28803F59-3A75-4058-995F-4EE5503B023C}



Souris



{6C8EEC18-8D75-41B2-A177-8831D59D2D50}



Réseau



{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}



Personnalisation



{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}



Dépannage



{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}



Ce que vous mettez devant le CLSID n'a pas d'importance, tant qu'il ne comporte pas d'espace et qu'il se termine par un point.



Par exemple, vous pouvez nommer votre fichier de dépannage comme suit :



Tribble.{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}







Et oui, vous pouvez à peu près placer ces dossiers surpuissants n'importe où. Donc, si vous voulez une destination unique avec un accès rapide à une multitude de menus pour personnaliser Windows 11, y compris le mode Dieu, c'est tout à fait possible.



