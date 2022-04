Pilote NVIDIA GeForce Game Ready 512.59 avec support de Reflex Stats.







Tout comme AMD, NVIDIA vient de publier de nouveaux drivers graphiques pour supporter le jeu de battle royale Vampire : The Masquerade - Bloodhunt qui sera disponible dès demain.







Mais ce n'est pas tout puisque ce GeForce Game Ready Driver 512.59 ajoute également le support du jeu de stratégie Dune : Spice Wars ainsi que plusieurs améliorations pour d'autres titres. Par exemple, les effets lumineux et d'ombrage Ray Tracing fonctionnent désormais dans le FPS Chernobylite tout comme la fonction DLSS dans le MMORPG JX3 Online.



Nouveaux profils OPS



Plusieurs autres titres bénéficient aussi d'un profil Optimal Playable Settings (OPS) pour être automatiquement optimisés par l'application GeForce Experience.



- Death Stranding : Director's Cut,

- Elex II,

- Ghostwire : Tokyo,

- GRID Legends,

- LEGO Star Wars : The Skywalker Saga,

- Martha Is Dead,

- The Planet Crafter,

- Tiny Tina's Wonderlands.



Nouveaux moniteurs G-SYNC Compatible



Grâce à ces drivers GeForce 512.59, quelques moniteurs supplémentaires obtiennent par ailleurs la certification G-SYNC Compatible pour fonctionner en mode G-SYNC : ASUS ROG Strix XG259CM, GALAX VI-01, Samsung Odyssey Neo G9 (G95NA).



Support de la fonction Reflex Stats



Sachez aussi que l'application GeForce Experience intégrée dans ce pilote a été mise à jour vers la dernière version 3.25.1.27 dont nous parlions début avril. D'ailleurs, on apprend également que ce pilote 512.59 est compatible avec la nouvelle fonction Reflex Stats de l'application GeForce Experience pour mesurer facilement la latence système (PC Latency).



En début d'année déjà, le GFE 3.25 offrait la configuration automatique de l'outil Reflex Latency Analyzer ce qui permet de décharger l'utilisateur de cette étape indispensable à l'optimisation de la latence dans les jeux. Le Reflex Stats sert, lui, à mesurer précisément la latence du système appelée PC Latency qui s'ajoute bien sûr à la latence de la souris et de l'écran. Cette information Average PC Latency est affichée dans le panneau Performance Overlay que l'on peut ouvrir avec le raccourci Alt+R. Avec cette information, il sera possible d'optimiser vos réglages plus facilement.



S'il n'est pas nécessaire de posséder un moniteur intégrant l'outil Reflex Analyzer pour faire fonctionner Reflex Stats, en revanche, seuls les jeux basés sur le SDK Reflex 1.6 sont compatibles ce qui est le cas pour le moment de Bright Memory Infinite, Fortnite, Rust ou encore Valorant.



Pour finir, sachez que le GPU très haut de gamme GeForce RTX 3090 Ti est pris en charge par ce pilote tout comme l'édition OEM du GPU GeForce RTX 3050 qui sera donc par définition intégrée dans des PC de bureau pour joueurs chez certains fabricants.



Des bugs ont sans doute été corrigés par ces drivers 512.59 mais les notes de version n'étant pas disponibles à l'heure où nous écrivons ces lignes (erreur HTTP 404 sur le site web de NVIDIA), nous ne pouvons pas vous en dire plus.



Téléchargement pour Windows 10/11 64 bits (x64)



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 512.59 WHQL : Cliquez ICI,

- Drivers NVIDIA Studio Driver 512.59 WHQL : Cliquez ICI.



