Le SSD portable Samsung T7 Shield offre durabilité et performances rapides et soutenues.



Samsung a annoncé aujourd'hui la sortie du Samsung T7 Shield, un SSD portable offrant des performances et une fiabilité exceptionnelles. Le Samsung T7 Shield est le dernier né de la famille des SSD portables Samsung T7, un lecteur quotidien qui offre des vitesses incroyablement rapides dans un design élégant avec un capteur d'empreintes digitales intégré pour une meilleure protection des données. Le Samsung T7 Shield offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 1050 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 1000 Mo/s en utilisant une norme USB 3.2 Gen2.







Des performances exceptionnelles



Samsung a optimisé l'intérieur et l'extérieur du T7 Shield en modifiant le matériau de surface et en améliorant le logiciel afin de résoudre la dégradation des performances et la surchauffe qui se produisent lors du transfert de fichiers volumineux. Grâce à ce changement, il n'y a pas de dégradation des performances, même lorsque des fichiers de 2 To sont déplacés en une seule fois, et la génération de chaleur est minimisée, ce qui assure une stabilité et des performances superbes sans perte, même lors de l'exécution de tâches continues à forte charge de données.



Compatibilité étendue et sécurité renforcée



Conçu pour fonctionner sur plusieurs appareils, le T7 Shield de Samsung peut stocker un grand nombre de photos, de jeux ainsi que des vidéos 4K et 8K, que ce soit sur un PC, un Mac, un smartphone (Android) ou une console de jeu. En outre, le Samsung T7 Shield a renforcé la sécurité avec un cryptage matériel. De plus, il donne accès au logiciel Samsung Magician qui permet aux utilisateurs de gérer le disque de manière pratique.



Emballage éco-responsable



Comme pour les autres gammes de SSD portables de Samsung, le Samsung T7 Shield utilise un tiers de l'emballage du plateau par rapport aux générations précédentes, tout en minimisant les émissions de gaz à effet de serre pendant sa production grâce à l'efficacité de la production.



Disponibilité et Prix



Disponible en beige, noir et bleu pour satisfaire les préférences des utilisateurs, le T7 Shield est proposé en tailles 1 To et 2 To et inclut une garantie limitée de trois ans avec un prix de : 159.99 Dollars pour le 1 To et 289.99 Dollars pour le 2 To.



Pour en savoir plus sur le SSD portable Samsung T7 Shield, veuillez consulter le site Samsung.com.



