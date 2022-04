GELID lance le refroidisseur de CPU Tranquillo Rev 5.



L'innovateur technologique GELID Solutions dévoile le dernier refroidisseur de CPU haute performance pour les CPU AMD et Intel. Le Rev. 5 TRANQUILLO est un produit de la ligne de produits GAMER de GELID Solutions. Le Rev. 5 TRANQUILLO est la dernière itération de la ligne primée Tranquillo de refroidisseurs de CPU à faible bruit et comprend un revêtement électrophorétique noir amélioré de haute qualité avec un ventilateur silencieux entièrement noir.











Le ventilateur silencieux de 120 mm avec Smart 4 Pin PWM, qui utilise une constellation de dissipateurs thermiques avancés avec 4 caloducs dotés de la technologie Heat pipe Direct Contact (HDC), offre les meilleures performances de sa catégorie. La taille compacte, le design léger et le montage sans soudure garantissent une large compatibilité multiplateforme et une installation facile. Support complet du TDP 150 W. Le composé thermique GC-Pro haute performance et le kit de montage tout-en-un pour plusieurs sockets de CPU : AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, LGA1700, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, FM2+, FM2, FM1.











Le refroidisseur est conforme aux normes RoHS et WEEE et bénéficie d'une garantie de 5 ans. "Notre refroidisseur de processeur le plus vendu est enfin mis à jour, il prend désormais en charge les sockets AMD AM4 et Intel LGA1700 et présente une esthétique entièrement noire ", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.



Le TRANQUILLO Rev. 5 a un prix de : 34.00 euros.



Pour plus d'informations et pour acheter, visitez cette page : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP