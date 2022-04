Le socket AMD AM5 sera lancé avec une option de mémoire DDR5 uniquement et proposera des conceptions à deux puces.



AMD se prépare à lancer son très attendu socket AM5 pour la prochaine génération de cartes mères. Et aujourd'hui, grâce aux sources de Tom's Hardware, nous avons des informations concernant le support mémoire pour les cartes mères B650 et X670. Selon le rapport, les chipsets B650 et X670 limiteront l'option mémoire de l'utilisateur à la dernière norme de mémoire DDR5, ce qui rendra impossible pour les utilisateurs disposant déjà de mémoire DDR4 d'effectuer une mise à niveau transparente vers une nouvelle plateforme. Jusqu'à présent, nous n'avons pas beaucoup de détails sur le contrôleur de mémoire intégré du Zen4, et nous ne pouvons pas être certains s'il prend en charge la DDR5 uniquement ou s'il prend en charge la DDR4. Cependant, il semble que les cartes mères B650 et X670 ne prévoient pas d'activer l'utilisation de la mémoire standard DDR4.







En outre, le rapport confirme que le chipset B650 est connecté au socket AM5 via une connexion PCIe 4.0 x4 et dispose de huit voies PCIe 4.0 (dont quatre pour les SSD M.2), quatre SATA et de nombreux ports USB. Des documents suggèrent que la connexion chipset-socket est disponible en utilisant PCIe 5.0 pour certains processeurs AM5, nous devons donc attendre et voir comment cela fonctionne. En ce qui concerne le haut de gamme X670, ce chipset est une combinaison de deux puces, vraisemblablement une combinaison de deux modules B650. Cela ne fonctionne pas comme l'ancienne solution de type nord/sudbridge, mais plutôt comme une connectivité doublée d'un seul chipset B650. Nous devons attendre le lancement officiel pour confirmer cette information.



