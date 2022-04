TECHPOWERUP nous propose le test du : DeepCool AS500 Plus White.







DeepCool existe depuis 1996. Depuis sa création, elle est devenue un poids lourd de l'industrie. L'accent mis par la société sur le marché du bricolage pour les passionnés de PC signifie qu'elle offre une pléthore de boîtiers, d'alimentations, de dissipateurs thermiques, de ventilateurs et de refroidisseurs de liquide tout-en-un. La société continue de se démarquer sur ces marchés féroces, où elle ne se contente pas d'exister, mais continue de gagner en importance grâce à des conceptions solides et des récompenses pour des produits convaincants. En tant que telle, il n'est pas surprenant qu'elle jouisse d'une popularité continue et qu'elle soit devenue une marque de confiance sur de nombreux marchés dans le monde.







Ayant déjà passé en revue l'AS500 de DeepCool, il sera intéressant de voir comment le nouvel AS500 Plus se comporte avec l'inclusion d'un second ventilateur de 140 mm. En termes de conception, il est essentiellement identique à l'AS500 et assez similaire au Gamer Storm Assassin III, mais avec une tour de refroidissement de moins, entre autres changements. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un refroidisseur tour à cinq caloducs qui offre un éclairage ARGB via un design attrayant de la plaque supérieure et deux ventilateurs de 140 mm pour des performances maximales. La seule véritable différence est le revêtement blanc, qui a rendu ce refroidisseur particulier un défi à photographier.



