ASUS nous propose une nouvelle carte mère : L'ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI.



La carte mère ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI réunit les caractéristiques essentielles des tout derniers processeurs Intel® avec des fonctionnalités dédiées au jeu ainsi que des composants qui ont prouvé leur durabilité. Conçue à l'aide de composants ultra-robustes, de solutions optimisées pour l'alimentation et d'un système de refroidissement complet, elle offre de solides performances de jeu et une stabilité hors-pair à votre système. En ce qui concerne le design, la TUF GAMING B660M-PLUS WIFI arbore le tout nouveau logo ROG et des éléments géométriques qui reflètent la fiabilité et la stabilité qui caractérisent la série TUF Gaming.



















Performances infaillibles



Grâce à une alimentation améliorée et à des options complètes de refroidissement qui boostent les performances des processeurs Intel® Core™ de 12e génération, ainsi qu’à la compatibilité avec des espaces de mémoire et de stockage plus rapides, les cartes mères de la gamme TUF GAMING B660M constituent la base idéale d'un PC avec processeur multicœurs qui vous suivra dans toutes vos batailles !



DrMOS



Les VRM embarqués sont dotés de 10+1 phases d’alimentation DrMOS qui combinent des MOSFET inférieurs et supérieurs ainsi que des pilotes dans un seul boîtier, offrant la puissance et l'efficacité exigées par les processeurs Intel Core de 12e génération.



Circuit imprimé en six couches



Les multiples couches du circuit imprimé dissipent la chaleur hors des principaux composants afin que vous puissiez pousser les performances de votre processeur au maximum.



VRM Digi+



Le régulateur de tension (VRM) Digi+, l’un des plus fins du secteur, est optimisé pour garantir une alimentation fluide et stable du processeur.



Montage simplifié



Les cartes mères TUF GAMING sont conçues pour une installation et une configuration faciles et sur-mesure que vous soyez novice ou aguerri en matière de montage PC. L'écosystème TUF GAMING Alliance simplifie la sélection de composants compatibles, tandis que le logiciel Armoury Crate fournit des informations sur le Fan Xpert 2+ et le matériel, et offre un contrôle complet de la technologie Two-Way Ai Noise Cancellation, de l'éclairage RGB et des périphériques. La plateforme TUF GAMING vous fournit les armes nécessaires au montage simplifié du PC de vos rêves.



Créez votre système en toute confiance



La TUF GAMING Alliance est le résultat d'une étroite collaboration entre ASUS et des fabricants reconnus de composants PC visant à garantir une compatibilité complète avec de nombreux éléments tels que les boîtiers PC, les blocs d'alimentation, les refroidisseurs de CPU, les kits mémoire et autres. La TUF Gaming Alliance va continuer de se développer à mesure que de nouveaux partenariats seront noués et que de nouveaux composants compatibles seront ajoutés.



Intel WiFi 6



Compatible avec le standard 802.11ax, le module Intel® WiFi 6 augmente la bande passante maximale pour atteindre un débit de connexion phénoménal allant jusqu'à 2,4 Gb/s. Plus important encore pour les utilisateurs ayant besoin d'une puissance colossale, le module est optimisé pour un fonctionnement plus efficace sur les réseaux encombrés avec un trafic dense. Ajoutez un routeur ASUS WiFi 6 à votre configuration pour expérimenter complètement le potentiel de connectivité du WiFi 6.



MyASUS



MyASUS propose de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à contacter plus facilement le service client, résoudre les problèmes et optimiser les performances de votre produit. Vous pouvez également activer la fonction WiFi SmartConnect via MyASUS afin de vous connecter automatiquement au routeur sans fil qui dispose du meilleur signal.



Elle sera disponible dans le courant du mois de mai 2022. Le prix sera de : 229.94 euros.



