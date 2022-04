AOC nous propose un nouvel écran PC : Le AGON AG274UXP.



Préparez-vous pour la bataille en intégrant dans votre arsenal l'écran gamer AOC AGON AG274UXP ! Ce moniteur 4K UHD 27" certifié HDR600 possède des qualités de jeu supérieures (1 ms, 144 Hz, FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible) et une grande richesse visuelle grâce à sa dalle Nano IPS.



















Résolution UHD (4K)



Doté d'une résolution UDH 4K de 3840 x 2160 pixels - soit quatre fois la résolution d'un écran Full HD - le moniteur possède une densité de pixels qui produit des images magistralement nettes dans les détails les plus infimes.



HDMI 2.1



Les toutes dernières normes de la technologie HDMI renforcent encore les fréquences de rafraîchissement et les résolutions les plus élevées. Elles ouvrent de nouvelles voies pour regarder du contenu mais également pour les joueurs : HDMI 2.1 permet aux consoles de dernière génération d’atteindre leur performance maximale.



144Hz Fréquence de rafraîchissement



Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



1ms temps de réponse (GtG)



Un temps de réponse de pixel à 1ms GTG apporte la vitesse sans bavure qui augmente la qualité du jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides, sans les effets désagréables dus aux images fantômes. Choisissez la bonne voie vers la victoire, ne vous laissez pas arrêter par la lenteur d'un écran.



IPS panneau



La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



Light FX



Immersion maximale : nos moniteurs AOC sont équipés d’un éclairage spécial à l’arrière de l’appareil, qui illumine votre configuration de jeu en différentes couleurs. Choisissez votre couleur préférée, synchronisez-la avec vos autres appareils AOC et testez les différents types de rayonnement.



Projection de logo



Avec la projection à LED AGON vous pouvez désormais mettre en lumière vos résultats de jeu et conférer un style unique à votre configuration, grâce à 2 icônes projetables et aux réglages RGB.



Commutation rapide



Changer les réglages de votre moniteur en jouant contre des adversaires semblait une tâche impossible si vous vouliez gagner. Ne ratez pas une victoire parfaite parce que vous avez changé vos réglages en plein jeu. Grâce à la fonctionnalité AGON QuickSwitch vous pouvez enregistrer vos réglages préférés du moniteur et commuter entre eux d'un simple clic.



USB-C



Un câble, c'est la seule chose dont vous ayez besoin. La technologie USB-C permet de transmettre et l'alimentation électrique et le signal d'affichage à l'écran, et ce, grâce à un câble unique. En dehors d'un look ultra-clean et épuré, cela permet également d'augmenter grandement la portabilité de l'écran.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 3 mai 2022. Le prix sera de : 899.95 euros.



AOC GAMING