Les macros du Logitech G HUB ne fonctionnent plus dans certains jeux.







Logitech a mis à jour l'application de configuration G HUB pour les périphériques de jeu de la gamme G. Ce G HUB 2022.4 ajoute le support des jeux ci-dessous et corrige un plantage observé avec certaines webcams.



- Crysis Remastered,

- MONSTER HUNTER RISE,

- Nickelodeon All-Star Brawl,

- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands,

- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction.







Logitech confirme par ailleurs qu'il y a bien un problème avec les macros depuis la précédente version 2022.3.2300 du G HUB sortie au mois de mars. Ce problème de macros reste d'ailleurs toujours présent dans la version 2022.4.563 d'avril. Logitech a effectivement modifié la manière dont sont exécutées les macros afin d'améliorer l'intégrité des jeux multijoueur ce qui n'était, au passage, pas mentionné dans le changelog ! Hélas, même si Logitech indique avoir testé avec succès les macros dans plus de 100 jeux, de nombreux utilisateurs n'arrivent plus depuis ce changement à faire fonctionner leur macros qui servent, pour rappel, à lancer une suite d'actions d'un simple clic de souris ou d'une frappe de touche du clavier.



Logitech cherche actuellement une solution pour que les macros marchent à nouveau dans tous les jeux. En attendant, il est possible de contourner le problème en s'assurant que le jeu et le G HUB fonctionnent avec le même niveau de privilèges. Cela peut être vérifié facilement dans le Gestionnaire des tâches de Windows. Dans l'onglet Détails, il suffit d'ajouter la colonne Élevé en cliquant sur Sélectionner des colonnes. Si le jeu posant problème est exécuté avec des privilèges élevés, il faudra en faire de même pour le G HUB. Pour cela, il faut fermer les différents processus du G HUB (Logitech G HUB, LGHUB Agent, LGHUB) puis relancer le G HUB depuis le menu Démarrer en faisant un clic droit sur son icône et en choisissant Exécuter en tant qu'administrateur. Au contraire, si le jeu fonctionne avec des privilèges normaux, il suffit de lancer le G HUB normalement.



Il aurait pu être pratique de revenir simplement à la version 2022.2 qui ne rencontre pas ce problème mais même en récupérant son installateur, celui-ci télécharge et installe automatiquement la dernière version 2022.4 et refuse de poursuivre si la connexion réseau a été désactivée. Dommage !



Téléchargement



- Application Logitech G HUB 2022.4.563 pour Windows 10/11 64 bit (x64) : Cliquez ICI.



