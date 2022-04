Cooler Master présente le châssis Q500L ECO en chanvre fabriqué à partir de matériaux durables.



Toujours à l'occasion de la Journée de la Terre 2022, Cooler Master présente le châssis Q500L ECO Hemp qui utilise des matériaux durables pour réduire l'utilisation de plastique et, en fin de compte, l'empreinte carbone dans la production du produit. Cooler Master n'a pas mentionné quand ce produit sera disponible mais a présenté un prototype sur sa page Facebook.







Bien que le nom du modèle contienne le mot "chanvre", il n'est pas clair si la structure et les panneaux du boîtier sont en bois de chanvre. Le boîtier conserve son panneau frontal en maille pour le refroidissement et le flux d'air.







L'utilisation du bois dans les boîtiers et les composants informatiques n'est pas une nouvelle chose. En 2019, EKWB a présenté la gamme de produits de refroidissement à eau EK Lignum, qui utilise du bois de noyer pour donner un aspect et une sensation de luxe. Cependant, le châssis Q500L ECO Hemp de Cooler Master est basé sur un concept différent dans lequel il s'appuie davantage sur la durabilité et la convivialité écologique. Si ce produit entre en production, il sera le premier de son genre.



Le point de vue de Cooler Master sur le Q500L ECO Hemp



Nous vous présentons le Q500L ECO Hemp, notre premier concept de boîtier pour rendre les jeux vidéo durables et réduire l'empreinte carbone. Biodégradable, écologique et fabriqué à partir de matériaux provenant de sources éthiques. Avec ce boîtier, nous espérons faire avancer l'industrie des ordinateurs de bricolage d'un pas de plus vers un avenir plus durable.



VORTEZ