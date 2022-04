MSI remporte trois iF DESIGN Awards 2022 très convoités.



La poussière du Red Dot Design Award 2022 commence à retomber. MSI, une marque leader mondial dans le domaine du jeu, de la création de contenu et du matériel commercial, a annoncé avoir remporté trois autres prix dans la prestigieuse catégorie iF DESIGN AWARD dans la catégorie Matériel de jeu/VR/AR. "Être reconnu par le prestigieux Red Dot Product Design Awards pour notre quête incessante d'un design innovant est un véritable honneur et constitue également le meilleur encouragement pour les équipes de conception de MSI. La capacité de conception de MSI à s'engager dans la rencontre entre la technologie et l'esthétique est incontestable. Nous continuons à offrir un design d'avant-garde à tous nos clients", a déclaré Sam Chern, vice-président du marketing de MSI.



Cette année, les produits gagnants sont l'ordinateur portable de jeu Stealth GS77, les cartes mères MEG Z690 GODLIKE et MPG Z690 FORCE WIFI. L'iF DESIGN AWARD est reconnu comme un arbitre de qualité pour le design exceptionnel et est l'un des concours de design les plus célèbres au monde. Le fait d'être récompensé est définitivement un sceau de qualité exceptionnelle pour la qualité de conception des produits de MSI. "Nous sommes honorés d'être reconnus par les jurés du concours iF DESIGN, ce qui témoigne une fois de plus de notre engagement à fabriquer nos produits en tenant compte de la qualité du design, de la fonctionnalité et de l'innovation. Nous continuons à offrir un design avant-gardiste aux joueurs et aux créateurs de contenu ", déclare Sam Chern, vice-président marketing de MSI.



Ordinateur portable MSI Stealth GS77







Conçu pour les affaires et les jeux, le Stealth GS77 de 17,3 pouces est doté d'une charnière renforcée en alliage de zinc, d'un châssis métallique noir sablé fin et léger, et ne mesure que 20,1~20,8 mm d'épaisseur.



Sous le capot, le Stealth GS77 adopte un écran jusqu'à 4K UHD 120 Hz, le processeur Core i9 de 12e génération d'Intel, ainsi que la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, qui porte les performances à un tout autre niveau.



Mieux encore, le Stealth GS77 ne se contente pas d'offrir des performances exceptionnelles, il dispose également d'une batterie de 99,9 Whr, du WiFi 6E, de la prise en charge de Windows Hello et de six haut-parleurs Dynaudio intégrés pour un son immersif. L'intégration d'une finition noire plus discrète et de spécifications musclées fait du Stealth GS77 primé la solution parfaite pour les professionnels le jour et les joueurs invétérés la nuit.



Carte mère MSI MEG Z690 GODLIKE







Le produit phare MSI MEG Z690 GODLIKE représente l'apogée du chipset Intel Z690 avec ce qu'il y a de plus récent et de meilleur. En commençant par le tableau de bord M-Vision, l'écran tactile détachable IPS de 3,5 pouces, une première dans l'industrie, affiche l'état du système, les vitesses d'horloge, et plus encore.



Cette carte est également dotée d'une solution d'alimentation directe ultime avec 20+2 phases, d'une conception Smart Power Stage 105 A, de deux connecteurs d'alimentation à 8 broches avec technologie Core Boost et d'un PCB 8 couches de qualité serveur avec 2 oz de cuivre. Tous sont prêts à pousser les derniers processeurs à leurs limites !



De plus, il y a aussi beaucoup à dire en termes de ports, notamment le Super LAN 10G embarqué, la solution WI-FI 6E avec MSI LAN Manager, le double Thunderbolt 4, l'USB 4.0, le double slot PCIe 5.0 Lightning, la toute dernière mémoire DDR5, le double USB 3.2 Gen 2x2 20G Type-C en façade, l'Audio Boost 5 HD et le logiciel MSI Center, tous vous offrent des performances "GODLIKE".



Carte mère MSI MPG Z690 FORCE WIFI







Opter pour une esthétique plus légère avec une vague de dissipateurs argentés glacier partout, le MPG Z690 FORCE WIFI est également chargé avec les dernières spécifications et fonctions, est vraiment un must-have de la carte mère Intel Z690 pour les passionnés de PC et les joueurs hardcore.



Les caractéristiques les plus marquantes sont bien sûr le nouveau support PCIe 5.0 et DDR5. Associée au procédé de soudure SMT et à la technologie MSI Memory Boost, la MPG Z690 FORCE WIFI est prête à booster les performances extrêmes de la mémoire. Suivi par son LAN 2.5 GbE et sa solution Wi-Fi 6E pour assurer une connexion réseau fiable, stable et sécurisée.



En outre, la conception améliorée de l'alimentation, comme les phases d'alimentation directe 18+1+1, garantit le bon fonctionnement de votre système dans des conditions extrêmes. Avec toutes ces caractéristiques incroyables et une esthétique époustouflante, le MPG Z690 FORCE WIFI vous permet d'exploiter au maximum les performances de votre nouveau processeur.



