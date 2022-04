Après huit ans, l'utilitaire Logitech Unifying mis à jour.







Après vous avoir parlé aujourd'hui du logiciel G HUB 2022.4 et de ses problèmes de macros ainsi que du logiciel Options+ 0.92 pour la nouvelle souris Lift, nous continuons à vous parler de la marque Logitech puisque le fabricant vient de publier une nouvelle version de l'utilitaire autonome Unifying après huit ans sans la moindre mise à jour !







La dernière version 2.50.25 de l'application Unifying datait en effet d'avril 2014 et n'avait plus été actualisée depuis ce qui n'avait pas empêché Logitech de valider par la suite sa pleine compatibilité avec le système d'exploitation Windows 10 et plus récemment avec Windows 11. La mise à jour d'avril 2022 de l'Unifying Software est numérotée 2.52.33 et contiendrait d'après Logitech des correctifs de sécurité sans que l'on en sache plus. Ces problèmes de sécurité concernaient-ils l'application elle-même (fuite mémoire, injection de code malveillant...) ou bien est-ce le protocole sans fil Unifying qui était vulnérable ? Mystère !



Pour rappel, le petit utilitaire Unifying Software permet d'appairer un clavier ou une souris Logitech à un récepteur USB Unifying par exemple si la synchronisation a été perdue entre les deux ou bien si on a perdu le dongle et qu'il a fallu le remplacer par un autre. Cet utilitaire peut aussi servir à associer plusieurs périphériques (jusqu'à six) au même récepteur Unifying ce qui permet de libérer des ports USB sur le PC.



Si la technologie Unifying, qui exploite la fréquence radio 2,4 GHz, a été utilisée par l'ensemble des claviers et souris sans fil Logitech commercialisés depuis de nombreuses années, le constructeur l'a aujourd'hui manifestement abandonnée pour se tourner vers la norme Bluetooth parfaitement standardisée mais aussi vers la nouvelle technologie propriétaire maison Bolt. Cette dernière est basée sur la norme Bluetooth Low Energy 5.0 (BLE) sur laquelle viennent se rajouter divers mécanismes de chiffrement et d'échange de clés (LESC) pour renforcer la sécurité des connexions sans fil entre le périphérique et l'ordinateur. D'ailleurs, la fonction d'appairage des périphériques Bolt avec leur récepteur Bolt a récemment été intégré au logiciel Options+.



Même si Logitech annonce l'Unifying Software comme seulement compatible avec Windows 10 et 11, il semblerait bien que les anciens OS (depuis XP) soient toujours supportés.



Téléchargement



- Application Logitech Unifying Software 2.52.33 pour Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS