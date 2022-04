LACIE nous propose un nouveau disque dur portable : Le Portable SSD 1 To (USB-C).



Le LaCie Portable SSD est un disque dur externe compact, ultra-rapide et ultra-polyvalent. Compatible Mac, Windows et iPad, il peut facilement être connecté à votre matériel via un port USB-C. Bénéficiez de vitesses de lecture et d'écriture exceptionnelles pour vos sauvegardes et transferts.







Un SSD élégant et performant sur le long terme



Bénéficiez de vitesses de lecture et d'écriture exceptionnelles pouvant atteindre respectivement 1 050 Mo/s et 1 000 Mo/s pour vos montages, sauvegardes et transferts. Stockez des images, des vidéos et des fichiers source en haute résolution. Goûtez au plaisir de la compatibilité universelle avec les ordinateurs Windows, Mac et les iPad avec l'USB-C. LaCie Portable SSD est plus qu'un simple SSD externe compact, c’est une avancée majeure et fiable en tout point.



Des vitesses fulgurantes



Créez des contenus et collaborez en toute confiance grâce aux vitesses du SSD comparables au NVMe (les taux de transfert réels peuvent varier en fonction de l'environnement de fonctionnement et d'autres facteurs, par exemple l'interface sélectionnée et la capacité du disque).



- Modifiez vos fichiers directement depuis le disque externe grâce à des vitesses de lecture et d'écriture pouvant atteindre respectivement 1 050 Mo/s1 et 1 000 Mo/s1,

- Transférez une vidéo d'une heure en moins d'une minute,

- Montez plusieurs sources vidéo 4K,

- Parcourez plusieurs applications Adobe simultanément,

- Collaborez sur place en transférant rapidement vos fichiers de votre disque à différents ordinateurs, et vice versa, ou votre iPad.



Une capacité qui s'adapte à vos besoins



La capacité de ce SSD portable peut atteindre 2 To, suffisamment pour stocker et modifier des quantités impressionnantes de contenus numériques : jusqu'à 200 000 photos haute résolution2 (équivalant à 20 000 photos au format RAW), jusqu'à 65 heures de vidéo 4K3 et l'équivalent de plus d'une douzaine de cartes SD de 128 Go.



Un SSD pour des données durables accessibles où que vous soyez



SSD externe conçu pour faciliter le transfert de données d'un point A à un point B aussi rapidement, sûrement et simplement que possible.



Des sauvegardes simples et personnalisables



LaCie Toolkit vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour protéger vos fichiers importants



- Sauvegardez à la demande en un clic,

- Planifiez des sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles,

- Synchronisez vos fichiers et vos projets sur plusieurs appareils.



Compatible avec l'iPad



Pour augmenter la capacité de stockage de votre iPad et travailler directement sur tous vos fichiers depuis celui-ci, il suffit de connecter le LaCie Portable SSD au port USB-C de votre iPad.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 30 mai 2022. Le prix est de : 249.95 euros.



LACIE