TOSHIBA nous propose un nouveau PC portable : Le Dynabook Satellite Pro C50-J-12P.



déal pour les petites et moyennes entreprises, le PC portable Dynabook Satellite Pro C50-J-12P combine efficacité et mobilité. Avec son écran à cadre mince et son châssis compact et léger, il combine avantageusement confort d'utilisation et légèreté.



















Aucun compromis, ni sur le style, ni sur la productivité, ni sur le prix



Vous allez atteindre les objectifs de votre entreprise en matière de technologie tout en respectant votre budget informatique avec cet appareil élégant que vous serez fier d’utiliser. Le Satellite Pro C50 est équipé d’un puissant processeur Intel® Core™ (jusqu'à la 11e génération avec Iris Xe Graphics), d’une mémoire RAM DDR4 jusqu’à 32 Go, d’un port USB Type-C™ dernière génération qui permet de connecter d'un geste tous vos périphériques favoris, et d’une peinture antibactérienne qui empêche le développement de microorganismes tels que les bactéries. Ce PC portable est le plus économique des appareils Dynabook. Et pourtant, vous pouvez être certain qu’il a été conçu avec le même soin et la même rigueur que tous nos appareils.



Conçu pour être à la pointe



Prix d’entrée de gamme, apparence haut de gamme. Bleu foncé ou or pâle, le Satellite Pro C50 est élégant, très fin (19,7 mm) et léger (1,8 kg). L’écran Full HD antireflet de 15,6 pouces a des bords très fins, ce qui permet d'avoir appareil compact. Au bureau comme lors de vos déplacements, vous aurez le plus grand plaisir à l’utiliser grâce à son clavier ergonomique, son pavé numérique et ses 8,1 heures d’autonomie*. Il dispose également du plus grand ClickPad de la gamme Dynabook, prend en charge la technologie Precision Touch Pad qui permet un contrôle optimal, sans avoir à faire appel à une souris.



Transformez n’importe quel environnement en véritable espace de travail



Bien que compact, le dynabook Satellite Pro C50 dispose de nombreuses options de connexion. Son port USB Type-C™ 3.2 permet de recharger l’appareil, de connecter des écrans externes et de transférer des données. Et grâce à la station d’accueil dynabook USB-C en option, toutes ces tâches peuvent être réalisées simultanément. Le port HDMI 1.4 permet de connecter des écrans externes, et les connexions Gigabit LAN et 802.11ac Wi-Fi, rapides et fiables, simplifient l’accès au réseau. Si vous devez échanger des fichiers ou connecter des périphériques rapidement, vous pouvez compter sur le lecteur de carte SD, les deux ports USB Type-A et la fonctionnalité Bluetooth intégrée.



Maintenez la communication



La transparence des communications avec les clients et les collègues n’a jamais été aussi importante. Le Satellite Pro C50 est parfaitement prêt pour cela. Il dispose de tout ce dont vous avez besoin pour la vidéoconférence : une webcam HD, un microphone compatible avec Microsoft Cortana et des haut-parleurs stéréo. Et si vous préférez, vous pouvez connecter un casque en Bluetooth ou sur la prise casque/micro.



La sécurité sur laquelle vous pouvez compter



Avec le Satellite Pro C50, la tranquillité d’esprit est garantie. Les fonctionnalités de sécurité adaptées à l’entreprise telles que le TPM (Trusted Platform Module) 2.0, ainsi que l’accès par mot de passe utilisateur et administrateur, protègent vos données. Le port de verrouillage Kensington intégré garantit par ailleurs que vous retrouverez toujours le PC portable là où vous l’avez laissé.



Services pour des performances impeccables



Le fonctionnement irréprochable de votre produit Dynabook/Toshiba est notre principale préoccupation. Pour que vous puissiez tirer pleinement profit de vos investissements en informatique, nous proposons toute une gamme de services qui assurent le bon fonctionnement de votre entreprise et correspondent parfaitement à vos besoins. Que vous souhaitiez prolonger votre garantie standard, changer le type de support ou gérer tous vos actifs depuis une même plateforme, nous sommes le partenaire idéal à vos côtés !



Dynabook vous donne plus



Nous sommes Dynabook. Nous sommes une nouvelle entreprise dynamique, bâtie sur le magnifique héritage de Toshiba.



Nous sommes le seul fournisseur à mener à bien la conception et la fabrication de nos PC portables, y compris le logiciel BIOS qui gère les fonctions de base. C'est ainsi que nous pouvons vous offrir la meilleure qualité qui soit, avec des options de sécurité optimales et des fonctions innovantes pour une journée de travail sans accroc.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 859.94 euros.



TOSHIBA (DYNABOOK)