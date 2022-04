BENQ nous propose un nouvel écran PC : Le PD3205U.



Profitez d'une grande précision colorimétrique et d'une qualité visuelle supérieure avec le moniteur BenQ PD3205U. Cet écran IPS de 31.5 pouces avec résolution 4K UHD et HDR10 est validé par Pantone et CaIMAN.



















Laissez la couleur communiquer



L'inspiration se présente sous forme de lignes ou de formes. Laissez des couleurs précises leur donner vie.



Technologie HDR



La technologie HDR10 permet d'obtenir de meilleurs résultats plus efficacement lorsque vous prévisualisez l'effet HDR sur une vidéo pendant le montage.



Ne montrez que les détails nécessaires



Différents modes de couleur permettent de faire apparaître les détails nécessaires à vos yeux. Il ne vous reste plus qu'à verser votre âme sur l'œuvre.



Mode animation



Améliorez la clarté des zones sombres sans surexposer les régions claires.



DualView



Présentez vos conceptions dans deux modes côte à côte pour améliorer le flux de travail et la productivité.



Mode CAD/CAM



Profitez d'un contraste supérieur des lignes et des formes dans les illustrations techniques.



Créez avec des yeux neufs



Les technologies de pointe de BenQ en matière de soins oculaires réduisent la fatigue oculaire tout en assurant un plus grand confort à l'utilisateur pendant de longues périodes d'utilisation.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 799.96 euros.



BENQ