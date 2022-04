G.SKILL annonce un nouveau kit de mémoire DDR5-6600 CL34 à ultra faible latence.



G.SKILL a le plaisir d'annoncer le lancement d'un kit de mémoire DDR5-6600 CL34 à très faible latence et à grande vitesse de 32 Go (2x16 Go) dans le cadre de la série de mémoires DDR5 Trident Z5 RGB. Le nouveau kit de mémoire DDR5 à ultra faible latence est conçu pour les derniers processeurs de bureau Intel Core de 12e génération et les cartes mères à chipset Intel Z690.







Mémoire DDR5 haute performance à latence ultra-faible



S'engageant pleinement à développer des kits de mémoire d'overclocking aux performances extrêmes, G.SKILL sort un nouveau kit de mémoire DDR5-6600 CL34-40-40-105 à latence ultra-faible et à haute vitesse en kit de 32 Go (2x16 Go). Le kit mémoire G.SKILL Trident Z5 DDR5-6600 CL34 de 32 Go à latence ultra-faible a été validé avec le processeur Intel Core i7-12700K et la carte mère ASUS ROG Maximus Z690 Hero. Voir la capture d'écran de validation ici.



Disponibilité



Les kits de mémoire DDR5-6600 CL34 32GB (2x16GB) de la série Trident Z5 RGB devraient être disponibles en mai 2022 via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL. Pour en savoir plus, consultez la page des mémoires G.SKILL Trident Z5 et Trident Z5 RGB Series.



