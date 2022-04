Cooler Master a conçu un joli boîtier pour Raspberry Pi et vous pouvez l'imprimer en 3D.







Les ordinateurs monocartes (SBC) sont amusants. Si vous n'êtes pas familier avec le concept, les ordinateurs monocartes sont exactement ce qui est écrit sur l'étain : un système complet sur une seule carte, comprenant généralement un SoC, de la DRAM, peut-être un contrôleur Ethernet externe ou d'autres circuits intégrés de support, et un grand nombre d'E/S. La plupart des SBC offrent une connectivité USB et HDMI, ainsi que des interfaces de bas niveau comme LVDS pour les écrans LCD, RS-232 série et GPIO. La plupart des SBC offrent une connectivité USB et HDMI aux côtés d'interfaces de bas niveau telles que LVDS pour les écrans LCD, RS-232 série et GPIO.







En raison de toute cette connectivité, la plupart des SBC sont livrés sous forme de cartes nues. Cela les rend pratiques pour le bricolage, mais cela peut aussi les rendre particulièrement sensibles aux risques environnementaux, comme l'électricité statique, les boissons renversées, les enfants turbulents, etc. Il est courant de créer des boîtiers personnalisés pour des modèles spécifiques de SBC, et c'est probablement l'une des façons les plus fréquentes d'utiliser les imprimantes 3D à des fins pratiques.



Le plus populaire de tous les SBC est certainement la famille Raspberry Pi. Il n'y a pas de pénurie de boîtiers pour les différents modèles de Raspberry Pi, mais Cooler Master a décidé de mettre à profit son expérience en matière de conception de châssis d'ordinateurs pour proposer un boîtier simple et fonctionnel pour la dernière version du célèbre SBC.



Baptisé Pi Case 40 V2, le boîtier de Cooler Master est construit à la fois en plastique et en aluminium afin de servir de dissipateur thermique passif pour le SoC d'un Raspberry Pi 4 Model B. Il dispose d'ouvertures pour les connecteurs d'E/S latéraux du Raspberry Pi, le logement pour carte SD, les connexions d'affichage et la prise de la caméra, et il inclut également un adaptateur à 90° qui permet d'accéder facilement aux broches GPIO du SBC pour un piratage sans entrave.



Le boîtier comprend également un bouton d'alimentation physique et quatre supports de montage modulaires pour que vous puissiez accrocher votre RasPi4 SBC à peu près partout. Aucune alimentation n'est fournie avec le boîtier, mais c'est normal pour ce type de produit.



Comme vous pouvez le deviner d'après son nom, il s'agit en fait d'une version améliorée du Pi Case 40 original pour lequel Cooler Master a lancé un Kickstarter en 2020. La principale différence entre celui-ci et celui-là semble être que le nouveau modèle a quelques petites révisions autour de la zone de l'en-tête GPIO à 40 broches, et il inclut un câble ruban à 40 broches par défaut maintenant.







Il est intéressant de noter que si vous aimez le design de Cooler Master mais que vous souhaitez le modifier, ou simplement en imprimer un vous-même en 3D, vous pouvez le faire. Cooler Master a autorisé la conception sous la licence Creative Commons Non-Commercial Share-Alike, de sorte que les gens sont libres de télécharger, modifier et personnaliser leur propre version du Pi Case 40 V2. Cooler Master a également fourni des fichiers .STP pour d'autres accessoires, comme le support d'un SSD 2,5".



D'autre part, si vous préférez acheter un boîtier préfabriqué plutôt que de monter votre propre boîtier, nous l'avons repéré en Autriche pour environ 15 € hors taxes (16,19 $ US). Il n'a pas l'air d'avoir atteint les côtes américaines pour le moment, mais nous pensons qu'il apparaîtra ici tôt ou tard.



