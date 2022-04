Razer annonce la barre de son de jeu Leviathan V2 avec subwoofer.



Razer a annoncé aujourd'hui le lancement de la barre de son pour jeux Leviathan V2 avec caisson de basses, dotée de la technologie THX Spatial Audio et de l'éclairage Chroma RGB. La Razer Leviathan V2 est équipée de deux haut-parleurs large bande (2,0 x 4,0"/48 x 95 mm), de deux radiateurs passifs (1,7 x 5,3"/43 x 135 mm), de deux tweeters (0,75"/20 mm) et d'un caisson de basses descendant (5,5"/140 mm) offrant une plage de réponse en fréquence de 45 Hz à 20 kHz. Le Leviathan V2 comprend un port USB Type-C pour l'audio et la prise en charge de THX Spatial Audio sur les appareils Windows 10 64 bits.











Le Razer Leviathan V2 peut également être couplé à d'autres appareils via le Bluetooth 5.2 à faible latence. Les 18 zones d'éclairage RVB Razer Chroma de la Leviathan V2 peuvent être contrôlées à l'aide du logiciel PC Razer Synapse ou de l'application Razer Audio sur mobile. Les deux jeux de pieds détachables inclus peuvent être utilisés pour ajuster l'angle de la barre de son permettant un positionnement optimal.



Disponibilité et Prix



La Razer Leviathan V2 est désormais disponible à la vente auprès de Razer et de certains détaillants au prix de 249.99 euros.



TECHPOWERUP