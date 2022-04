Origin PC lance des ordinateurs portables Alder Lake + GeForce 30 améliorés.



ORIGIN PC, un leader dans le domaine des systèmes personnalisés de haute performance, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de ses derniers ordinateurs portables fins et légers. Avec les systèmes phares d'ORIGIN PC récemment mis à niveau, l'EVO17-S et le NT-17, ainsi que l'ajout de deux tout nouveaux ordinateurs portables à sa gamme de systèmes de classe mondiale - l'EVO14-S et le NT-14 - les joueurs peuvent jouer avec puissance et portabilité. L'EVO17-S est un concentré de performances, équipé d'un processeur 14 cœurs Intel Core i9-12900H, d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti et d'une capacité de 64 Go de DRAM DDR5, tandis qu'un écran QHD 240 Hz affiche tous vos jeux dans des détails époustouflants. Avec cette combinaison de matériel poussant le jeu sur ordinateur portable vers de tout nouveaux sommets, ORIGIN PC réaffirme son attachement aux performances mobiles exceptionnelles.















Les systèmes EVO17-S, EVO15-S, NT-17 et NT-15 bénéficient de mises à niveau matérielles massives pour répondre aux demandes croissantes des utilisateurs. Pour ceux qui recherchent un écran étendu, les ports Thunderbolt 4 et HDMI permettent de connecter jusqu'à deux moniteurs supplémentaires. Avec un poids de seulement 2,4 livres, les nouveaux EVO14-S et NT-14 permettent aux utilisateurs de bénéficier de la puissance incroyable d'un système PC ORIGIN et de la portabilité maximale d'un ordinateur portable. Ces systèmes d'affichage de 14 pouces peuvent être améliorés en ajoutant un GPU externe, en connectant un NVIDIA GeForce RTX 3090 ou NVIDIA RTX A6000 pour des performances graphiques de haut niveau.



Voici les fiches techniques



Les EVO17-S et NT-17 sont équipés :



- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti,

- Jusqu'à un processeur Intel Core i9-12900H 14 cœurs,

- Écran LED QHD 240 Hz à cadre étroit jusqu'à 17,3 pouces,

- Jusqu'à 8 To de stockage,

- Jusqu'à 64 Go de mémoire DDR5,

- Compatibilité Wi-Fi 6,

- Sound Blaster-SBC6,

- 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-A, 1x Thunderbolt 4, lecteur de carte SD,

- 1x port HDMI 2.1,

- 1x port ethernet RJ-45.



Les EVO15-S et NT-15 sont équipés :



- Jusqu'à une NVIDIA GeForce RTX 3080,

- Jusqu'à un processeur 14 cœurs Intel Core i9-12900H,

- Écran LED 6" 240 Hz QHD à cadre étroit,

- Jusqu'à 8 To de stockage,

- Jusqu'à 64 Go de mémoire DDR5,

- Compatibilité Wi-Fi 6,

- Sound Blaster-SBC6,

- 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-A, 1x Thunderbolt 4, lecteur de carte SD,

- 1x port HDMI 2.1,

- 1x port ethernet RJ-45.



Les EVO14-S et NT-14 sont équipés :



- Jusqu'à la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050Ti,

- Processeur Intel Core i7-12700H à 14 cœurs,

- Écran 14" 2880×1800 90 Hz à cadre étroit,

- Jusqu'à 8 To de stockage,

- Jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4,

- Compatibilité Wi-Fi 6,

- Son ambiophonique Nahimic Audio 360,

- 2x USB Type-A, 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.1 Type-C, lecteur de carte SD,

- 1 port HDMI 2.1.



