Le jeu Ghostbusters VR se dirige vers Meta Quest 2 et il a l'air génial.



La deuxième édition du Meta Quest Gaming Showcase, qui s'est déroulée cette semaine, a présenté un grand nombre d'entrées vraiment cool, mais un jeu en particulier a montré quelque chose d'étrange dans le voisinage. Il s'agit de Ghostbusters VR !







Les jeux vidéo Ghostbusters ont une histoire presque aussi longue que la franchise cinématographique populaire de la filiale de Sony, Columbia Pictures. Le premier de cette longue série est The Real Ghostbusters, un jeu d'arcade basé sur la série animée du même nom. Plus tard, il a été porté sur des ordinateurs personnels comme l'Amiga et le Commodore 64. En fait, il y a eu au moins un nouveau jeu Ghostbusters sur toutes les grandes consoles de jeux au cours des 35 dernières années. C'est assez impressionnant pour une franchise cinématographique qui compte quatre films. Nous sommes ici pour parler de la dernière annonce de la franchise Ghostbusters.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Intitulé Ghostbusters VR, le nouveau jeu des développeurs qui nous ont apporté FarCry VR, nDreams fait voyager la franchise à travers le pays, de la côte est à la côte ouest, en se plaçant carrément à San Francisco. Le site officiel ne donne que peu d'informations, mais il indique que vous pouvez jouer en solo ou en coopération et manier des "équipements emblématiques". Le trailer inclus ne montre que le P.K.E. Meter et le Proton pack. Du moins pour l'instant, il ne dure qu'une minute, après tout.



Abordons le problème de l'enfant de 35 pieds et de 600 livres qui se trouve dans la pièce. Ce titre est très cool, mais pour l'instant, il semble que ce soit une exclusivité de Meta Quest 2. C'est certainement au moins un peu décevant pour tous ceux qui souhaitent enfiler leurs packs de protons et chasser les fantômes avec un équipement Ghostbusters qui a opté pour à peu près n'importe quel autre équipement VR qui ne supporte pas l'écosystème Meta. Il n'y a pas encore de date de sortie officielle, mais les personnes intéressées par le titre sont encouragées à le wishlister via le Meta store.







Ghostbusters VR est loin d'être le seul nouveau jeu VR passionnant présenté lors de l'événement Meta Quest. Parmi ces nouvelles excitantes, on trouve des mises à jour de Resident Evil 4 VR, un nouveau jeu Walking Dead VR, un titre officiel Among Us VR, et un jeu Cities Skylines simplement nommé Cities VR. Vous pouvez consulter toutes les annonces de l'événement de Meta via le billet de blog officiel.



HOTHARDWARE