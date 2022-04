TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouveau boitier PC : Le Aqirys Procyon.







Aqirys est une marque assez récente qui propose tout ce que les joueurs de PC peuvent désirer, des chaises et périphériques aux accessoires et boîtiers. Le châssis Aqirys Procyon est un boîtier ouvert au look funky. Avec son nez pointu et sa carte mère inclinée, il semble unique à bien des égards. Le Procyon est disponible en noir, blanc ou bleu. Nous avons reçu le Aqirys Procyon bleu pour la revue.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



