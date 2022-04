Brave et DuckDuckGo tentent de mettre fin au suivi AMP de Google dans un souci de confidentialité.



En 2015, Google a présenté son projet AMP (Accelerated Mobile Pages) dans le but d'accélérer la navigation sur le Web mobile. AMP utilise des composants web spéciaux pour charger des versions alternatives de pages web sur les serveurs de Google, plutôt que de servir des pages web à partir des serveurs du site web correspondant. Les pages Web AMP sont d'abord apparues dans les résultats de recherche de Google sur les appareils mobiles, mais Google a fini par étendre la portée du projet au-delà des seuls résultats de recherche mobiles. Les résultats de recherche de Google sur les ordinateurs de bureau, ainsi que de nombreuses applications de médias sociaux et d'autres partenaires, dirigent désormais les utilisateurs vers des pages Web AMP, plutôt que vers des pages Web ordinaires.







Si la croissance de la prévalence des pages web AMP peut signifier des temps de chargement plus rapides, il y a aussi des implications possibles en matière de vie privée. Même si AMP est un projet open source et que Google a fait la transition d'AMP vers un modèle de gouvernance ouvert en 2018, Google est toujours fortement impliqué dans AMP et possède et exploite des serveurs nécessaires au fonctionnement d'AMP. Le rôle continu de Google dans AMP soulève des préoccupations en matière de protection de la vie privée, compte tenu de la collecte et de la vente par l'entreprise des données des utilisateurs à des fins publicitaires.



Cette semaine, deux sociétés de navigateurs et de moteurs de recherche soucieuses du respect de la vie privée ont annoncé des efforts pour contrer la croissance d'AMP au nom de la protection de la vie privée. Brave a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour le navigateur Brave appelée "De-AMP". De-AMP est actuellement disponible dans les versions Nightly et Beta du navigateur Brave. Cependant, une fois que De-AMP sera activé par défaut dans la version 1.38 pour les ordinateurs de bureau et Android, il utilisera un certain nombre de techniques pour diriger les utilisateurs vers les pages Web du site de l'éditeur, plutôt que vers les pages AMP hébergées par Google.



L'annonce de De-AMP par Brave fait valoir que AMP est nuisible à la vie privée, est mauvais pour la sécurité et favorise la monopolisation du Web. "AMP donne à Google une vision encore plus large des pages que les gens consultent sur le Web, et de la façon dont les gens interagissent avec elles ... AMP encourage une plus grande partie du Web à être servie à partir des serveurs de Google, sous le contrôle de Google et des non-standards arbitraires. Il permet également à Google d'exiger que les pages soient construites d'une manière qui profite aux systèmes publicitaires de Google."



DuckDuckGo a également annoncé le déploiement d'une fonctionnalité anti-AMP pour son navigateur (actuellement sur iOS et Android, mais à venir sur Mac) et son extension. Le navigateur et l'extension DuckDuckGo chargeront la page Web ordinaire de l'éditeur lorsque les utilisateurs chargeront ou partageront une page Web AMP. L'annonce de DuckDuckGo comprenait la déclaration suivante : "La technologie AMP est mauvaise pour la vie privée car elle permet à Google de suivre encore plus les utilisateurs (ce qui est déjà une tonne). De plus, Google utilise AMP pour asseoir davantage son monopole, en imposant cette technologie aux éditeurs en donnant la priorité aux liens AMP dans les recherches et en favorisant les annonces Google sur les pages AMP."



Google a depuis répondu aux annonces de Brave et de DuckDuckGo par sa propre déclaration : " Ces allégations sont trompeuses, elles confondent un certain nombre de projets et de normes web différents et répètent un certain nombre de fausses affirmations. AMP est un framework open source développé en collaboration avec des éditeurs, des entreprises technologiques et Google afin d'accélérer le chargement du contenu Web. À l'époque de sa création, il fallait en moyenne 19 secondes pour charger une page Web mobile avec une connexion 3G. Aujourd'hui, AMP continue d'être un moyen utile pour les sites Web et les éditeurs - en particulier ceux qui n'ont pas de grandes équipes de développement - de créer facilement des expériences Web de qualité."



HOTHARDWARE