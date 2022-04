COUGAR présente la chaise de jeu ergonomique ARGO One.



COUGAR présente son tout nouveau fauteuil de jeu ergonomique - le COUGAR ARGO One. Il hérite du design ergonomique du COUGAR ARGO avec quelques améliorations pour offrir un meilleur soutien et un confort qui s'adaptera à tous les styles de jeu. Le COUGAR ARGO One est doté d'une maille élastomère respirante sur son dossier, plus fraîche pour la peau que le similicuir. Il est également doté d'un cadre PAFRP avec un support lombaire qui s'adapte à la courbure de la colonne vertébrale pour une position assise plus confortable et plus saine.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Comme la plupart des fauteuils de jeu, le COUGAR ARGO One est doté d'un ensemble standard de réglages comprenant un dossier inclinable flexible, un appui-tête réglable et un accoudoir réglable en 3D. La particularité de l'ARGO One est l'ajout d'un siège coulissant qui permet à l'utilisateur de faire glisser le siège vers l'avant jusqu'à 55 mm.







Le fauteuil de jeu ARGO One présente un thème de couleur noir et orange. Le fauteuil de jeu est également disponible dans un modèle entièrement noir - l'ARGO One Black.



COUGAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le fauteuil de jeu ergonomique ARGO One, veuillez consulter le site Web de COUGAR.



VORTEZ