BENQ nous propose un nouvel écran Gamers : Le EX2710U.



BenQ a présenté l'écran à cristaux liquides 4K de 27 pouces "EX2710U" de la série "MOBIUZ" de la marque gaming, qui offre un taux de rafraîchissement de 144Hz et une vitesse de réponse de 1ms.















La variante du modèle "EX3210U" présentée en février de cette année ne dispose pas de la technologie des points quantiques. En outre, le prix est réduit en diminuant la taille de la dalle d'une taille. La dalle LCD est un système IPS, et la technologie de synchronisation de l'affichage est compatible avec FreeSync Premium Pro. Il existe également trois modes de jeu : " Light Tuner ", qui permet de modifier la luminosité de l'écran sur 20 niveaux, " Black eQualizer ", qui améliore la visibilité des situations sombres, et " Color ", qui affine la vivacité des couleurs pour leur donner un aspect tridimensionnel. Il dispose de fonctions telles que "Vibrance".



Les principales spécifications sont les suivantes : rapport de contraste 1.000 : 1, luminosité 300 cd/m2 (600 cd/m2 en HDR), affichage des couleurs d'environ 1,07 milliards de couleurs, angle de vision horizontal/vertical 178°, interface HDMI 2.1 2, DisplayPort 1. 4x1, USB3.0x5 (amont x1/aval x4), et haut-parleur avec intégré 2Wx2 + 5W woofer.



Le support a une plage d'inclinaison de -5 à 15 degrés, une plage de pivotement de -15 à 15 degrés, et une plage de hauteur de 100 millimètres. Le support VESA a un pas de 100x100mm, des dimensions extérieures de 609mm x 252,3mm x 422,7-522,7mm, et un poids d'environ 8,0kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



