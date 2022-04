SilentiumPC dévoile les refroidisseurs de CPU Navis F240 et F240 ARGB.



SilentiumPC, le fabricant européen de refroidisseurs de CPU, d'alimentations et de boîtiers de PC, est heureux d'annoncer le dernier ajout à sa gamme de refroidissement liquide. Le Navis F240 est un refroidisseur de CPU AIO haute performance qui a été conçu en collaboration avec Synergy Cooling. La série Navis F240 dispose d'un bloc-pompe ultra-silencieux à paliers céramiques contrôlé par PWM asymétrique. Il est associé à un radiateur de 240 mm de haute qualité avec deux ventilateurs Fluctus 120 PWM primés et préinstallés en usine. Il y a aussi le F240 ARGB, qui est équipé de deux ventilateurs Fluctus 120 PWM ARGB, et qui est identique en termes de performances à son homologue non ARGB.











Cette nouvelle série de refroidisseurs de liquide AIO a été conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, ceux qui souhaitent à la fois des performances exceptionnelles et un fonctionnement silencieux de leur système. En termes d'efficacité de refroidissement, la série Navis F240 se classe parmi les meilleurs systèmes de radiateurs de 240 mm, tout en offrant une expérience acoustique radicalement améliorée. Le refroidisseur est compatible avec AMD AM4 et les sockets Intel les plus courants, y compris la dernière plate-forme LGA1700. L'ensemble du kit est couvert par une garantie fabricant de 36 mois.







Le système de refroidissement Navis F240 se compose de trois éléments. La base consiste en un bloc d'eau asymétrique qui élimine efficacement l'énergie thermique du processeur et la transfère à un liquide fluide par des canaux spécialement conçus. La circulation du liquide de refroidissement dans tout le système est rendue possible par une pompe efficace à paliers céramiques de haute qualité. Elle se caractérise par un débit élevé de liquide avec des vitesses allant de 1 600 à 2 600 tr/min et est équipée de commandes PWM. Cela permet de régler facilement la capacité de refroidissement et les niveaux sonores en fonction des exigences actuelles du système.



Ventilateurs PWM Fluctus Series préinstallés



L'énergie thermique transférée au radiateur est dissipée par deux ventilateurs PWM Fluctus 120 très efficaces, qui fournissent d'excellentes performances avec des niveaux sonores perçus très bas, grâce aux optimisations psychoacoustiques en attente de brevet de Synergy Cooling. Avec le Navis F240 ARGB, deux ventilateurs Fluctus 120 PWM ARGB offrent un éclairage ARGB, tout en conservant les mêmes caractéristiques de performance que leur homologue non-ARGB. La courbe de vitesse des ventilateurs a été ajustée pour assurer un fonctionnement silencieux avec les derniers processeurs.



Option ARGB pour des visuels étonnants



Le rétroéclairage adressable (ARGB) permet aux utilisateurs de contrôler les couleurs individuelles d'une source lumineuse unique. Chacune des LED des ventilateurs Fluctus 120 PWM ARGB peut émettre une couleur différente, ce qui offre aux utilisateurs une grande variété de possibilités lorsqu'il s'agit de sélectionner des effets lumineux, y compris un impressionnant mode arc-en-ciel, ainsi que des transitions douces entre les couleurs. L'éclairage des ventilateurs utilise un connecteur ARGB standard à 3 broches, qui est compatible avec la plupart des systèmes RVB adressables courants, tels que ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB Headers, Gigabyte RGB Fusion et MSI Mystic Light.



D'autres systèmes d'éclairage adressables sont également pris en charge s'ils sont compatibles avec ceux de la liste. Il suffit de brancher le ventilateur sur le connecteur approprié de la carte mère, et son logiciel permet de contrôler les couleurs et les modes d'éclairage.



Contrôleur Nano-Reset ARGB



Le contrôleur Nano-Reset ARGB inclus (F240 ARGB uniquement) permet aux utilisateurs de contrôler les effets lumineux même sans carte mère compatible. Il offre une douzaine de modes, dont un arc-en-ciel, des effets de respiration et même des transitions douces.



Nouveau système de montage



Les systèmes de refroidissement liquide de la famille Navis F240 sont équipés d'un système de montage entièrement repensé qui permet une installation plus facile et plus rapide. Grâce à la structure asymétrique du bloc pompe et aux tuyaux tressés spécialement conçus, la hauteur de la RAM n'affecte pas le processus d'installation.



Le Navis F240 est prêt à être monté sur les sockets AMD AM4 et Intel LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011-3 et LGA2011 (ILM carré) dès sa sortie de la boîte. Le kit comprend également de la pâte thermique Pactum PT-3 dans une quantité adaptée à de multiples applications.



Disponibilité et Prix



Le Navis F240 est au prix de : 75 euros et le Navis F240 ARGB au prix de : 86 euros. Ils sont disponibles dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez cette page : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP