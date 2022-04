ASRock lance la carte graphique Radeon RX 6400 Challenger ITX.



ASRock, leader mondial dans la fabrication de cartes mères, cartes graphiques et mini PC, annonce la carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6400 Challenger ITX 4 Go. Construites sur l'architecture de jeu AMD RDNA 2, performante et économe en énergie, les cartes graphiques AMD Radeon RX 6400 sont dotées de la technologie de mémoire AMD Infinity Cache à large bande passante et à faible latence, ainsi que de la mémoire GDDR6 à haute vitesse. Elles prennent également en charge Microsoft Windows 11 et Microsoft DirectX 12 Ultimate, les technologies d'upscaling AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) et AMD Radeon Super Resolution (RSR), la technologie AMD Smart Access Memory, ainsi que d'autres fonctionnalités avancées qui offrent des expériences de jeu visuellement époustouflantes et à haut taux de rafraîchissement.







De plus, la carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6400 Challenger ITX 4 Go est également équipée de nombreuses caractéristiques uniques, notamment un design thermique compact à un seul ventilateur Challenger ITX pour une excellente dissipation de la chaleur, et des composants de la carte graphique en Super Alloy qui améliorent la stabilité en cas de fonctionnement à long terme. En outre, ne nécessitant pas de connecteur d'alimentation supplémentaire à 8 broches, la nouvelle carte graphique est optimisée pour une faible consommation d'énergie et une grande flexibilité lors de la mise à niveau d'un système existant.



Avec ces spécifications haut de gamme et ces caractéristiques exclusives, la carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6400 Challenger ITX 4 Go est un choix de premier ordre pour les utilisateurs grand public. Pour plus d'informations, visitez la page produit : Cliquez ICI.



