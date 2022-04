Options+ 0.92 pour la souris verticale Logitech Lift.







Logitech vient d'annoncer sa nouvelle souris verticale Lift ainsi que ses différentes déclinaisons qui succèdent à la MX Vertical déjà sortie en 2018.







Par rapport à la MX Vertical, le nouveau modèle Lift est plus petit et se destine donc à des mains de petite à moyenne taille. Elle bénéficie également d'un nouveau design plus ergonomique même si l'inclinaison de la main reste identique (57°) pour réduire les douleurs au poignet. La molette silencieuse SmartWheel est aussi censée offrir plus de confort et de précision.



Logitech annonce en outre une autonomie fortement revue à la hausse puisque la simple pile AA de la Lift pourrait fonctionner durant 24 mois contre seulement 4 mois pour la MX Vertical.



Les deux produits se distinguent aussi par leur connectivité qui était du type Bluetooth, Unifying ou filaire pour la MX Vertical alors que la Lift supporte bien évidemment toujours la norme Bluetooth Low Energy mais est fournie en plus avec un récepteur sans fil USB Bolt, technologie mieux sécurisée que l'Unifying.



A noter que la Lift est proposée en plusieurs couleurs (Graphite, Off-white, Rose) mais aussi en version pour gaucher (Lift Left) ou encore en édition for Business. D'ailleurs il est à noter que l'édition grand public et l'édition professionnelle sont toutes deux fournies avec le dongle Bolt alors que pour d'autres produits, Logitech n'a inclus le récepteur USB Bolt que dans le pack for Business. La seule différence entre la Lift et la Lift for Business semble donc être la durée de la garantie constructeur qui est respectivement d'un an et de deux ans.



Du côté logiciel, les différentes fonctions et boutons programmables de la Lift peuvent être configurés grâce à l'application Options+ toujours considérée comme en développement (beta) aussi surprenant que cela puisse paraître ! La MX Vertical est, elle, cantonnée à l'ancien logiciel Options 9.0.



Téléchargement



- Applications Logitech Options+ 0.92.3437 pour Windows 10/11 : Cliquez ICI.



