MSI lance un PC tout-en-un Full HD de 23,8 pouces avec webcam et volet de confidentialité.



MSI a annoncé le PC tout-en-un Modern AM242P 11M-1441 équipé d'un écran à cristaux liquides IPS Full HD de 23,8 pouces. Une webcam avec un volet de confidentialité fait partie de l'équipement standard sur le dessus de l'unité principale.







En outre, il dispose d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés qui prennent en charge la fonction de suppression du bruit (MSI Center's "Sound Tune"), ce qui vous permet de participer à des réunions et des cours en ligne sans avoir à préparer un casque séparé. En outre, une borne d'entrée HDMI qui peut être utilisée à la place d'un écran à cristaux liquides, une borne de sortie HDMI qui réalise un double affichage, un support VESA qui peut être fixé à un bras de moniteur, un anti-scintillement qui empêche le scintillement de l'écran et le bleu qui provoque la fatigue oculaire. Il est équipé d'un coupe lumière bleu qui réduit la lumière.







Les principales spécifications sont les suivantes : CPU Core i5-1135G7, fonction graphique Intel Iris Xe Graphics, mémoire DDR4 16 Go, stockage 256 Go NVMe M.2 SSD et 1TB HDD double stockage. Le réseau prend en charge le LAN Gigabit par Realtek RTL8111H, le LAN sans fil IEEE802.11a /b/g/n/ac/ax, et Bluetooth 5.2. Les dimensions externes sont de 541,4 mm en largeur, 194,68 mm en profondeur, 534,92 mm en hauteur, et pèse environ 6,16 kg. Le système d'exploitation préinstallé est Windows 11 Home version 64bit. La garantie du produit est de 2 ans.



Le prix de l'appareil est de 899 euros. Pas de date pour le moment.



THE GURU3D