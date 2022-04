GIGABYTE annonce les cartes graphiques Radeon RX 6400 Eagle et WindForce.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricant leader de matériel de jeu haut de gamme, annonce aujourd'hui les cartes graphiques GIGABYTE Radeon RX 6400 EAGLE 4G et Radeon RX 6400 D6 Low Profile 4G, équipées de l'excellent système de refroidissement GIGABYTE et conçues pour offrir des performances de jeu 1080p avec une efficacité remarquable. Ouvrez la voie vers demain et profitez de mondes virtuels vivants et d'expériences élevées grâce à la puissance des cartes graphiques de nouvelle génération.







Construites sur l'architecture de jeu AMD RDNA à haute performance et à faible consommation d'énergie, les nouvelles cartes graphiques sont dotées de la technologie de mémoire AMD Infinity Cache à large bande passante et à faible latence, ainsi que de la mémoire GDDR6 à haute vitesse. Elles prennent également en charge Microsoft Windows 11 et Microsoft DirectX 12 Ultimate, les technologies d'upscaling AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) et AMD Radeon Super Resolution (RSR), la technologie AMD Smart Access Memory, ainsi que d'autres fonctionnalités avancées qui offrent des expériences de jeu visuellement époustouflantes et à haut taux de rafraîchissement.







La carte graphique GIGABYTE Radeon RX 6400 EAGLE 4G est le meilleur choix pour les joueurs qui recherchent un design unique, tout en maintenant la performance et la durabilité. La carte graphique GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 Low Profile 4G peut être facilement installée dans une variété de châssis.



La carte graphique GIGABYTE Radeon RX 6400 EAGLE 4G est dotée du système de refroidissement GIGABYTE WINDFORCE 2X, qui comprend deux ventilateurs à pales uniques à rotation alternée, des caloducs en cuivre composite, une plaque de cuivre fixée au GPU et des ventilateurs actifs 3D qui travaillent ensemble pour assurer une dissipation efficace de la chaleur. La technologie de rotation alternée des ventilateurs optimise le flux d'air pour une dissipation plus efficace de la chaleur et des jeux de haute performance.



Les ventilateurs utilisent un nanolubrifiant à base de graphène, qui peut prolonger la durée de vie des ventilateurs de 2,1 fois, offrant une durée de vie presque égale à celle du double roulement à billes tout en assurant un fonctionnement silencieux. Inspirée de la science-fiction, la carte graphique EAGLE utilise des matériaux mécaniques, associés à des composants certifiés ULTRA DURABLE et à une technologie de refroidissement avancée.



La carte graphique GIGABYTE Radeon RX 6400 D6 Low Profile 4G est une carte graphique mi-hauteur avec un support à profil bas, permettant aux joueurs de l'installer facilement dans une variété de châssis. La carte graphique est dotée du système de refroidissement avancé de GIGABYTE et de composants certifiés ULTRA DURABLE.



Les cartes graphiques GIGABYTE Radeon RX 6400 utilisent une alimentation multiphase, offrant une protection contre les surchauffes et un équilibrage de la charge pour chaque MOSFET et permettant au MOSFET de fonctionner à une température inférieure. Les selfs et les condensateurs certifiés ULTRA DURABLE offrent d'excellentes performances et une plus longue durée de vie du système.



