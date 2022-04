NZXT présente le CRFT 10 H510i All Might

NZXT, fournisseur de matériel, logiciels et services informatiques axé sur la communauté, dévoile une nouvelle collaboration passionnante. Plongez dans le monde de My Hero Academia, en commençant par le H510i All Might. Ce boîtier moyen tour est le tout premier produit autour du thème de l’animé à rejoindre la gamme CRFT de NZXT.

Construit pour tenir tête aux bandits les plus dangereux, le H510i All Might est conçu pour exploiter toute la puissance des composants au sein de la configuration. Célébrez le héros suprême n°1 et transformez votre PC Gaming en nouveau symbole de paix.



My Hero Academia

Dans le monde de My Hero Academia, 80 % de la population est dotée de superpouvoirs, mieux connus sous le nom de « Alters ». All Might – le héros par excellence – choisit comme successeur Midoriya, un garçon dépourvu d’Alter, et partage le sien avec lui après avoir reconnu son potentiel.



Inspiration du CRFT 10

NZXT CRFT rend hommage aux communautés et au fandom par des collaborations uniques avec les cerveaux créatifs qui conçoivent les jeux, les mondes et les histoires dont nous raffolons. Pour le H510i All Might, nous nous sommes inspirés de l'histoire captivante d’All Might afin de donner vie à un boîtier empreint de l'univers de My Hero Academia.



Caractéristiques du CRFT 10 H510i All Might

Un boîtier H510i personnalisé, inspiré de l'ancien héros numéro un, All Might.

Un Puck Plus Ultra et un pendant All Might agrémentent le boîtier pour montrer ce que cela signifie vraiment de se dépasser !

De magnifiques illustrations à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier rendent hommage à All Might sous toutes ses coutures.



Fonctionnalités présentes sur le H510i

Bande LED RGB préinstallée : Personnalisez et contrôlez l'éclairage dans le boîtier pour mettre en valeur non seulement All Might, mais aussi les éventuels périphériques et votre espace de jeu.

Support de fixation pour carte graphique intégré : Placez votre carte graphique verticalement ou horizontalement grâce au support de fixation intégré et ajustez les moindres détails de la configuration.

Contrôleur RGB et ventilateur inclus : Via le logiciel NZXT CAM, contrôlez deux bandes de LED RGB NZXT et trois canaux de ventilateur prenant en charge les ventilateurs à tension régulée ou à modulation de largeur d’impulsions (PWM).





Votre prochain boîtier EST ARRIVÉ !

Prix : 249,99 €

Disponibilité : Europe : avril 2022



Pour en savoir plus encore...

À propos de NZXT

Fondée en 2004, l’entreprise NZXT est un leader en produits et services pour les jeux vidéo. Ses produits primés comprennent des boîtiers de PC, des solutions de refroidissement pour PC, des kits d’éclairage RGB, des blocs d’alimentations et son logiciel de surveillance pour PC gratuit, NZXT CAM. NZXT a été créée à partir d’une passion pour les jeux PC et s’efforce d’améliorer ses produits et services afin d’offrir des expériences de jeu extraordinaires.