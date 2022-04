MSI dévoile sa carte graphique AMD Radeon™ RX6400 AERO ITX

MSI, fabricant parmi les leaders dans le secteur du hardware pour joueurs et utilisateurs exigeants, est fier d’annoncer sa toute nouvelle carte graphique : la MSI AMD Radeon™ RX 6400 AERO ITX. Conçue pour proposer une expérience de jeu incroyable en 1080p avec les jeux AAA, elle rend également accessible les titres eSports à un plus grand nombre de joueurs.



ARCHITECTURE DE POINTE AMD RDNA 2 GAMING

Bénéficiant de l'architecture AMD RDNA™ 2, laquelle combine hautes performances et économie d'énergie, les GPU AMD Radeon RX 6400 profitent de la mémoire AMD Infinity Cache™. Cette technologie AMD propose un faible temps de latence et une bande passante élevée qui se conjugue à de la mémoire GDDR6 haut débit. Compatibles Microsoft Windows 11 et Microsoft DirectX® 12 Ultimate, les nouvelles cartes graphiques exploitent les technologies de suréchantillonnage AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR) et AMD Radeon Super Resolution (RSR), la technologie AMD Smart Access Memory™, ainsi que d'autres fonctionnalités offrant un rendu visuel époustouflant et des expériences de jeu fluides.



GAMME AERO ITX

La puissance d'une carte graphique de taille standard dans un format compact. La série MSI Radeon RX 6400 AERO ITX utilise un seul ventilateur hautes performances allié à un dissipateur thermique compact permettant une dissipation thermique optimisée. Les cartes graphiques AERO ITX sont excellentes pour les systèmes à faible encombrement et s'intègrent à pratiquement n'importe quel autre système tout en offrant des expériences de jeu immersives.



PRISE EN CHARGE LOGICIEL

MSI CENTER

La suite logicielle exclusive MSI Center dynamise l'expérience utilisateur avec des utilitaires faciles à utiliser. L'un de ces utilitaires, Frozr AI Cooling, synchronise les ventilateurs du système connectés à une carte mère MSI compatible afin de réagir automatiquement et uniformément aux montées en températures du PC.



MSI AFTERBURNER

MSI Afterburner est l’utilitaire d’overclocking de carte graphique le plus connu et le plus utilisé dans le monde qui vous offre un contrôle total de votre carte. Afterburner vous offre un boost de performances pour profiter d’une expérience plus fluide avec des FPS supérieurs.



DISPONIBILITÉ

La nouvelle carte graphique AMD Radeon RX 6400 AERO ITX de MSI est disponible dès à présent.



CARACTÉRISTIQUES

1 Boost Clock Frequency is the maximum frequency achievable on the GPU running a bursty workload. Boost clock achievability, frequency, and sustainability will vary based on several factors, including but not limited to: thermal conditions and variation in applications and workloads. GD-151

2 Game clock is the expected GPU clock when running typical gaming applications, set to typical TGP (Total Graphics Power). Actual individual game clock results may vary. GD-147



Pour en savoir plus encore...