Le Core i9 12900KS bat un record en dépassant les 7,5 GHz.



MSI et l'overclocker japonais Shimizu ont porté un Intel Core i9-12900KS à 7,5 GHz, pulvérisant le précédent record pour ce processeur.







Le processeur Intel a été associé à une carte mère MSI MEG Z690 Unify-X, qui est une variante haut de gamme du Z690. Avec le multiplicateur réglé sur x74 et la vitesse réglée sur 101,39 MHz, la fréquence était de 7503 MHz. L'Intel Core i9-12900KS a été overclocké à un maximum de 1,74 V (seulement deux cœurs).







Le précédent record avait été établi sur la même carte mère mais par l'overclocker taïwanais TSAIK, qui utilisait également une carte mère MSI. Dans ce scénario, l'overclock était légèrement inférieur au record précédent (7,45 GHz), mais seulement d'un cœur et de 1769 V, ce qui rend le nouveau record avec moins de tension et plus de cœurs encore plus stupéfiant.







L'Intel Core i9-12900KS est la meilleure solution pour les processeurs Intel de 12e génération. Il est légèrement plus rapide que le modèle de base i9-12900K, de 200 MHz et 100 MHz, respectivement en termes de performance et d'efficacité de la fréquence de base des cœurs, avec un boost monocœur de 5,5 GHz, soit 300 MHz de plus que le modèle de base.



THE GURU3D